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Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini

Selçuk Geçer, dolar analistleri arasında bilinen bir isimdir ve yaptığı tahminlerin doğruluğuyla tanınır.

Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini
Yayın Tarihi : 2023-07-13 20:31

Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini! Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu- Selçuk Geçer, dolar analistleri arasında bilinen bir isimdir ve yaptığı tahminlerin doğruluğuyla tanınmaktadır. Doların geleceği hakkında yorumlarıyla birçok kişi tarafından takip edilen Geçer, güvenilirliği kanıtlanmış dolar kâhinleri arasında yer almaktadır.

Geçen yıllarda yaşanan büyük düşüş ve ardından hızlı yükseliş nedeniyle birçok yatırımcı büyük zararlar yaşamıştı. Bu nedenle, dolar alımı yapacak olanlar bugün daha temkinli davranma eğilimindedir. Selçuk Geçer'in doğru ve yerinde tahminleriyle konuya hakim olması nedeniyle söyledikleri ilgiyle takip edilmekte ve dikkate alınmaktadır. Sosyal medyada en çok takip edilen ekonomistlerden biri olarak bilinmektedir.

Dolar kuruna ilişkin öngörülerini paylaşan Selçuk Geçer, "Türk lirasında kırılma ihtimalleri güçlendi. Dolar kuru enflasyona uyarlanırsa 31 TL - 36 TL seviyeleri görülebilir" şeklinde bir yorum yapmıştır. Geçer, dolar kurunun bu seviyelere doğru hareket etme olasılığının olduğunu ifade ediyor. 

Ancak Geçer, dikkatli olmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Aldığı bilgilere göre, dolar kurunun beklenen yükselişini gerçekleştirmesi mümkündür. Her ne kadar dolar kurunu baskılamaya çalışsalar da, Geçer'e göre bu yükselişin önüne geçmek imkansızdır. Yükseliş devam edebilir ve farkı ikiye katlayabilir.

Selçuk Geçer'in dolar kuruyla ilgili yaptığı yorumlar ve tahminleri, yatırımcılar ve takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen bir ekonomistin görüşleridir. Ancak doların geleceği her zaman belirsizlik içermekte olup, yatırım kararları alırken birden fazla kaynağa ve uzmana danışmak önemlidir.

Editörün Notu: Burada yer alan bilgi ve yorumlar yatırım tavisyesi değildir.

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