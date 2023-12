Pınar Deniz’in sözleri Yargı’nın senaristi Sema Ergenekon’u ağlattı

Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde üst üste ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ödülünü Perihan Savaş'ın elinden alan Deniz, "İki sene üst üste En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almak benim için çok gurur verici. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülleri Ceylin sayesinde alıyorum. Ceylin, gerçekten hayatıma özel bir karakter oldu ve beni büyüttü diyebilirim" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu, yaptığı uzun teşekkür konuşmasında da ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve şunları söyledi:



"Yargı başıma gelen en güzel hikâye… Gerçekten iyi ki bu yola çıkmışım… Bana sonsuz derecede güvenip bu karakteri emanet eden sevgili Kerem Çatay’a, her defasında daha güçlü hikayeler yaratan Sema Ergenekon… Sen böylesine ilan veren bir karakteri yaratmasaydın ben bu ödülleri alamazdım… Ali Bilgin seni çok seviyorum. Beste, Batu… Siz her oyuncunun çalışmak için can atacağı yönetmenlersiniz… Ben ne kadar şanslıyım ki, sizinle çalışıyorum. Siz olmasaydınız her şey çok zor olabilirdi. Kaan, Uğur ve diğer bütün oyuncu arkadaşlarıma, bütün set arkası arkadaşlarım siz benim başıma gelen en güzel şeylerden birisiniz. Bu yolculukta bu kadar özverili davrandığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de bütün Yargı ekibi adına alıyorum…"



Deniz'in konuşması sırasında Sema Ergenekon'un gözyaşları kameralara yansıdı.