Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım açıklaması

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Cannes Film Festivali'ne katılan 30 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgi topladı.

Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlayan Deniz, sosyal medya hesabından 6 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı ve sevgilisini de etiketlediği paylaşıma açıklık getirdi.

Deniz, "O paylaşım evlilik teklifi olarak yorumlandı ama aslında teklife özel bir paylaşım değildi. Çok mutlu ve enerjik olduğum bir anı paylaştım. Sosyal medyada her aklıma geleni paylaşıyorum, belki de bunu yapmamalıyım ama evet, 6 Ağustos’ta Londra’da evlenme teklifi aldığım doğru." dedi.

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile bu yaz evlenecekleri iddialarına yanıt veren Pınar Deniz, "Bu yaz için evlilik planımız yok. İkimiz de kariyerimize odaklanmış durumdayız. Kaan ile ilişkimizde her şey kendi akışında ilerliyor, her an her şey olabilir." açıklamasında bulundu.