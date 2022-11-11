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Gecce Magazin Haberleri

Pınar Deniz: "Tacize karşı eğitim aldım!"

"Brand Week Istanbul"da "Sokak Tacizine Karşı Dur" başlıklı oturumda açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Pınar Deniz, "Tacize karşı '5D' dediğimiz bir eğitim programı aldım. 'Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster'... Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadının 10 dakikasını ayırıp, bu dersi alması gerekir" diye konuştu.

Pınar Deniz:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2022 10:45

 

Pınar Deniz, "Brand Week Istanbul"da "Sokak Tacizine Karşı Dur" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. 
 

"HER KADININ BU DERSİ ALMASI GEREKİR"

"Tacize karşı '5D' dediğimiz bir eğitim programı aldım. 'Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster..." açıklamasını yapan güzel yıldız, "Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadının 10 dakikasını ayırıp, bu dersi alması gerekir. Bunun hep birlikte önüne geçebileceğimize inanıyoruz ve diyorum ki; biz buna değeriz!" diye konuştu.

 

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