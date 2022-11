Pınar Deniz: "Tacize karşı eğitim aldım!"

Pınar Deniz, "Brand Week Istanbul"da "Sokak Tacizine Karşı Dur" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.



"HER KADININ BU DERSİ ALMASI GEREKİR"

"Tacize karşı '5D' dediğimiz bir eğitim programı aldım. 'Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster..." açıklamasını yapan güzel yıldız, "Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadının 10 dakikasını ayırıp, bu dersi alması gerekir. Bunun hep birlikte önüne geçebileceğimize inanıyoruz ve diyorum ki; biz buna değeriz!" diye konuştu.