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Gecce Magazin Haberleri

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz!

Geçtiğimiz hafta birlikteliklerini ilan eden Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, basın mensuplarının "evlilik" sorularına cevap verdi. Taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasında bulundu.

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2022 12:14

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hakkındaki aşk dedikoduları geçtiğimiz hafta doğrulanmıştı. Çift, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele gelerek aşklarını ilan etmişti.
 

"ÇOK KEYİF ALDIK"

 Aşıklar, bu kez Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan "Aydınlık Evler"i izlemeye gitti.

Geccenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Yıldırım ile Deniz, "Demet Akbağ'ı izlemek muhteşemdi, çok keyif aldık" diye konuştu.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!"

Ardından gülerek, "Arkadaşlar siz bizim olduğumuz her yere gelecek misiniz?" diyen ikiliye, "evlilik" soruları yöneltildi.

Konuyla alakalı konuşan taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yaptı. İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş oldu.

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