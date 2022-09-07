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Gecce Magazin Haberleri

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım aşkı belgelendi!

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz birlikte ilk kez kameraların karşısına geçti. Melike Şahin konserine el ele gelen ünlü çift kameralara böyle yansıdı.

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım aşkı belgelendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2022 10:37

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkından ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Oyuncu çift, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine birlikte geldi. İkili, basın mensuplarına el ele poz vererek aşklarını ilan etti. Heyecanlı oldukları gözlenen çift, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasında bulunurken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor" diye konuştu.

 

 

Hande Erçel'den yaz başında ayrılan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. İkili, iddialar karşısında sessizliğini korumuştu. 

Pınar Deniz, geçtiğimiz şubat ayında 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırmıştı.

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