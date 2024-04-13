Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın 16. evlilik yıldönümü kutlamaları dikkat çekti

Miss Turkey yarışmasında 1994 yılında birinci seçilen ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ (49), kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Altuğ ve Atacan çifti, 2009'da Su adını verdikleri kızlarıyla ilk kez ebeveynlik heyecanını yaşadılar.

Şimdi ise çift, 16. evlilik yıldönümlerini kutladı. Altuğ, 1.6 milyon takipçili Instagram hesabından düğün günlerinden bir kareyi paylaşarak "16... Seninle geçen her gün çok güzel sevgilim" mesajını yazdı.

Atacan da kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Beraber 18, evlilik cüzdanını sana emanet edeli sadece 16 yıl..." ifadelerini kullandı.





YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin kısa sürede binlerce beğeni alan yıl dönümü paylaşımlarına, takipçilerinden yorum yağdı.

- Yıllardır bu kadar göz önünde olup, bu kadar dedikodulara, yaş farkından vurmalara, ayrılık söylemlerine rağmen sevginize ve birbirinize sahip çıkıp evliliğinizi mutlu bir şekilde devam ettirmeniz takdir edilmeli.

- Mutluluğunuz daim olsun...

- Allah nicelerini beraberce kutlamanızı nasip etsin.

- Mutluluklar bir ömür...

- Çok güzelsiniz, hep mutlu olun!