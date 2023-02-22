Pınar Altuğ takipçilerini uyarı: "Kendini bilmez bir beyinsizin yaptığı işle uğraşıyorum"

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, depremin ilk gününden bu yana yardım çalışmalarına katılıyorlardı. Ancak oyuncunun hesabı çalındı ve onun adına birilerine yardım adı altında linkler gönderildi.

Duruma sinirlenen Altuğ, kimseye yardım adı altında linkler göndermediğini belirtti. Ünlü oyuncu, takipçilerini bu konuda uyardı.

İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları:





"BU İNSANLARA NE DENİR?"

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da konu hakkında, "Bu insanlara ne denir? "Hain, kansız!" denir" şeklinde bir paylaşım yaptı.