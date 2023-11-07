Peynir ekmek gibi satıyor: 55-77-85-95 m2 tek katlı ve 110 metrekare iki katlı prefabrik ev kaç TL? En ucuz prefabrik ev kaç para?

Ev tadilatlarına yönelik destekler artarken, yeni ev inşa edecekler için müjdeli haberler de geliyor. İşte son dakika ev yardım paketlerindeki gelişmeler ve güncel prefabrik ev fiyatları:

Ev Yardım Destek Paketleri ve Başvuru Şartları

Ev yardım destek paketlerinden faydalanabilmek için dar gelirli vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Yardım başvurusu yapabilmek için şu kriterlere dikkat etmek önemlidir:

Yaş Şartı : Yardım başvurusu yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Gelir Kriteri : Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3/1'i oranında ve altında olması şartı aranmaktadır.

Aile Durumu : Aile içinde yaşlı, engelli, dul veya yetim bireylerin bulunması da başvuru kriterlerinden biridir.

Arsa Sahipliği: Ev inşa edilecek arsanın başvuru sahibine tam hisseli şekilde ait olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla destek paketi başvurularını yapabilirler.

Tarlaya Prefabrik Ev Yapımı

Tarla sahipleri için önemli bir konu ise tarlaya prefabrik ev yapımıdır. Tarlanıza prefabrik ev yapabilmek için birtakım koşulların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, tarlanızın imarlı arsalara uygun olması ve yerel yönetimlerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi ve izinler için ilgili yerel yönetimlerle iletişime geçmek önemlidir.

Güncel Prefabrik Ev Fiyatları

Ev sahibi olmayı düşünenler için önemli bir faktör de prefabrik ev fiyatlarıdır. İşte güncel kampanyalı prefabrik ev fiyatları:

55 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 339.900,00 TL yerine 289.900,00 TL

50 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 309.900,00 TL

59 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 359.900,00 TL

Prefabrik Ev 70 m² 2+1 Süper Kampanyalı : 399.900,00 TL yerine 389.900,00 TL

75 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 409.900,00 TL

70 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli : 409.900,00 TL

74 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 419.900,00 TL

78 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 434.900,00 TL

81 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev : 454.900,00 TL

Prefabrik Ev 85 m² 3+1 Süper Kampanyalı : 499.900,00 TL

90 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev : 509.900,00 TL

101 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev : 534.900,00 TL

Süper Kampanyalı 100 m2 3+1 Prefabrik Ev : 554.900,00 TL

112 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev : 579.900,00 TL

103 m2 Tek Katlı 2+1 Prefabrik Ev : 624.900,00 TL

Süper Kampanyalı 113 m2 4+1 Prefabrik Ev : 634.900,00 TL

120 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev : 654.900,00 TL

121 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev : 669.900,00 TL

Yukarıda belirtilen fiyatlar kampanyalı prefabrik evlerin satış fiyatlarıdır. Farklı özelliklere ve metrekarelere sahip evler için farklı fiyatlar geçerli olabilir. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyenler, uygun koşulları sağladıklarında tercih ettikleri ev modeline göre uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatını yakalayabilirler.

Farklı Ev Modelleri ve Fiyat Seçenekleri

Ev sahibi olmak isteyenler için farklı ev modelleri ve fiyat seçenekleri mevcuttur. Bu modeller arasından seçim yaparken ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir seçenek bulabilirsiniz. İşte bazı popüler prefabrik ev modelleri:

2+1 Prefabrik Evler : 2 yatak odası ve 1 salon alanına sahip olan bu evler, küçük aileler veya tek yaşayanlar için idealdir. Kampanyalı 2+1 prefabrik ev fiyatları uygun bütçelere hitap etmektedir.

3+1 Prefabrik Evler : 3 yatak odası ve 1 salon alanına sahip olan bu evler, daha büyük aileler veya daha fazla yaşam alanı gereksinimi olanlar için uygundur. Kampanyalı 3+1 prefabrik ev fiyatları da tercih edilebilir.

4+1 Prefabrik Evler : 4 yatak odası ve 1 salon alanına sahip olan bu evler, geniş aileler veya daha fazla yaşam alanı isteyenler için idealdir. Kampanyalı 4+1 prefabrik ev fiyatları da çeşitlilik göstermektedir.

Tek Katlı Prefabrik Evler : Tek katlı evler, yaşlı bireyler veya engelliler için daha uygun olabilir. Tek katlı prefabrik ev fiyatları da tercih edilen modele göre değişiklik göstermektedir.

Dubleks Prefabrik Evler: İki katlı olan dubleks evler, daha fazla yaşam alanı sunar. Büyük aileler veya iki aile bir arada yaşamak isteyenler için idealdir. Kampanyalı dubleks prefabrik ev fiyatları da mevcuttur.

Prefabrik evlerin farklı metrekare seçenekleri ve özellikleri bulunmaktadır. Seçiminizi yaparken ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Prefabrik Evlerin Avantajları

Prefabrik evlerin birçok avantajı bulunmaktadır. İşte bu avantajlardan bazıları: