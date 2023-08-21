Peugeot o modelini 481.675 TL'ye indirdi! Rakipleri şaştı kaldı! Piyasanın içinden geçecek!

Otomobil sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Farklı sebeplerle birçok araba markası fiyatlarında indirim yapmaya yönelirken, özellikle rakiplerini geride bırakmayı ve dikkatleri üzerine çekmeyi hedefleyen Peugeot, Türkiye pazarında iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Peugeot Türkiye, araç modellerini yükseltirken aynı zamanda cazip fiyatlar ve sıfır faiz kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Ağustos ayına özel olarak düzenlenen sıfır faiz kampanyası, büyük bir ilgi görmeye başladı.

Peugeot Türkiye’den Sıfır Faiz Kampanyası ile Fırsatlar

Peugeot Türkiye, Ağustos ayına özel olarak 2 model marka aracında sıfır faiz kampanyası düzenledi. Bu kampanya, araba severlerin ilgisini oldukça çekti ve kısa sürede yoğun talep gördü. Bu kampanya ile birlikte Peugeot markasının birçok farklı modeline uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün hale geldi.

Geniş Model Seçenekleri ile Peugeot Fırsatları

Otomobil devi Peugeot Türkiye, sunduğu 5 farklı modeli ile Ağustos ayında araba severlerin karşısına çıkıyor. Bu kampanya kapsamında sunulan model seçenekleri ve şartları ile birlikte çeşitli satın alma opsiyonları sunuluyor. Bu sayede müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun ve cazip teklifleri değerlendirme şansı buluyorlar.

2023 Peugeot 2008 Engelli Araç Fiyatları: ÖTV Muafiyetli Seçenekler

2023 Peugeot 2008 modelleri, engelli bireylerin ihtiyaçlarına özel olarak düşünülen fiyatlarla sunuluyor. ÖTV muafiyetli Peugeot 2008 modelleri ile özgürlüğüne kavuşmak isteyenler için güncel liste fiyatları ve engelli araç fiyatları şu şekildedir: