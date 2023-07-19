Peugeot fiyat listesine yine zam yaptı! Vatandaş isyan etti! 208, 308, 2008, 3008, 408, 508, 5008 fiyatları kaç TL?

Vatandaş isyan etti! 208, 308, 2008, 3008, 408, 508, 5008 fiyatları kaç TL? Peugeot fiyat listesine yine zam yaptı- Peugeot, otomobil sektöründe uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok kullanıcının tercih ettiği bir markadır. Ancak son dönemde, Temmuz ayında gerçekleşen üçüncü zam ile birlikte Peugeot fiyatlarının artması, potansiyel alıcılar ve mevcut sahipleri üzerinde önemli bir etki yaratmıştır.

Peugeot Fiyatlarının Yükselmesi

Gelen son dakika haberiyle birlikte Peugeot fiyatlarında Temmuz ayında üçüncü bir zam olduğu açıklanmıştır. Bu yeni zam ile birlikte en ucuz Peugeot modelinin fiyatı 1 milyon TL'ye daha da yaklaşmıştır. Fiyat listesine baktığımızda, tüm Peugeot modellerinden sadece en ucuz 208 segmentinin hâlâ 1 milyonun altında kaldığı, ancak bu durumun bir ay sonra da değişeceği görülmektedir.

Peugeot 208, Kasım 2022'de yapılan matrah düzenlemesinden sonra fiyatı 510 bin TL seviyesine düşmüştü. Ancak arada gelen zamlarla birlikte sadece 8 ayda fiyatı 961 bin liraya kadar çıkmıştır. Bu hızlı fiyat artışı, potansiyel alıcıların ve mevcut Peugeot sahiplerinin büyük bir endişe kaynağı olmuştur.

Peugeot fiyatlarındaki bu artışın birkaç önemli etkisi bulunmaktadır. İlk olarak, fiyatların yükselmesiyle birlikte potansiyel alıcıların araç satın alma planları olumsuz etkilenmiştir. Daha önce Peugeot markasını tercih eden birçok kişi, artan fiyatlar nedeniyle alternatif markalara yönelmek zorunda kalmıştır. Bu durum, Peugeot'nun pazar payının azalmasına ve rekabet gücünün düşmesine neden olabilir.

İkinci olarak, mevcut Peugeot sahipleri araçlarını yenilemek veya yükseltmek istediklerinde daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklardır. Araç sahipleri, bir sonraki modeline geçmek için daha fazla para ödemek zorunda kalacak ve bütçelerini daha fazla zorlayacaklardır. Bu durum, müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilir ve marka sadakatini azaltabilir.

Gelen son dakika haberine göre, Temmuz 2023 itibarıyla Peugeot fiyatlarına bir dizi zam yapıldığı duyuruldu. Bu yeni fiyatlar, Peugeot modellerinin maliyetini artırarak tüketiciler üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. İşte Temmuz 2023 fiyat güncellemesiyle ilgili ayrıntılar:

208 Serisi: 208 serisi, Peugeot'nun en uygun fiyatlı modellerinden biridir. Ancak Temmuz 2023 itibarıyla fiyatları da önemli ölçüde yükselmiştir. 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 modelinin fiyatı 961.000 TL'ye, 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinin fiyatı ise 1.052.500 TL'ye yükselmiştir. 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 modeli ise 1.161.500 TL'ye satışa sunulmaktadır.

Yeni 308 Serisi: Yeni 308 serisi, Peugeot'nun kompakt otomobil segmentindeki en güncel modellerinden biridir. Temmuz 2023 itibarıyla fiyatları da artış göstermiştir. Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 modeli 1.289.500 TL, Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 modeli 1.376.000 TL ve Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 modeli ise 1.524.000 TL fiyatla satışa sunulmaktadır.

2008 Serisi: 2008 serisi, Peugeot'nun popüler SUV modellerinden biridir. Temmuz 2023 fiyat güncellemesiyle birlikte 2008 serisinin fiyatları da artmıştır. 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinin fiyatı 1.261.000 TL, 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinin fiyatı 1.377.000 TL ve 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinin fiyatı 1.552.500 TL olarak belirlenmiştir. Dizel motor seçeneğinde ise 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.391.500 TL, 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.478.500 TL ve 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.654.000 TL fiyatla satışa sunulmaktadır.

e-2008 Serisi: Peugeot'nun elektrikli SUV modeli olan e-2008, çevre dostu bir seçenek sunmaktadır. Temmuz 2023 itibarıyla e-2008 GT 100kW modelinin fiyatı 1.520.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yeni 408 Serisi: Yeni 408 serisi, lüks sedan segmentinde Peugeot'nun sunduğu modellerden biridir. Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinin fiyatı 1.610.500 TL, Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 modelinin fiyatı ise 1.859.500 TL olarak güncellendi.

3008 Serisi: 3008 serisi, Peugeot'nun popüler SUV modellerinden biridir. Temmuz 2023 fiyat güncellemesiyle birlikte 3008 serisinin fiyatları da artmıştır. Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 modeli 1.662.500 TL, 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.697.500 TL, 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.772.500 TL ve 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli ise 2.024.500 TL fiyatla satışa sunuldu.

Yeni 508 Serisi: Yeni 508 serisi, Peugeot'nun üst düzey sedan modellerinden biridir. Temmuz 2023 fiyat güncellemesiyle birlikte Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modelinin fiyatı 1.790.000 TL (önceki fiyatı 1.770.000 TL) ve Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modelinin fiyatı ise 1.988.000 TL (önceki fiyatı 1.968.000 TL) olarak belirlendi.

5008 Serisi: 5008 serisi, Peugeot'nun büyük SUV modellerinden biridir. Temmuz 2023 fiyat güncellemesiyle birlikte 5008 serisinin fiyatları da yükselmiştir. 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modelinin fiyatı 2.015.000 TL, 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modelinin fiyatı ise 2.242.000 TL olarak belirlendi.

Rifter Serisi: Rifter serisi, Peugeot'nun çok amaçlı ve fonksiyonel bir modelidir. Temmuz 2023 itibarıyla Rifter serisinin fiyatları da artmıştır. Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp modeli 862.000 TL, Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT modeli 888.500 TL, Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.035.000 TL ve Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli ise 1.110.500 TL fiyatla satışa sunuluyor.