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Peugeot bankaları aradan çıkardı! 0,99 faizle herkesi otomobil sahibi yapıyor

Peugeot'un Ekim ayına özel olarak başlattığı kredi kampanyası, sıfır araç sahibi olma hayali kuran tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Peugeot bankaları aradan çıkardı! 0,99 faizle herkesi otomobil sahibi yapıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 10:25

Son dönemde sıfır araç fiyatlarının artışı, birçok tüketiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Peugeot, Ekim ayında sıfır araç almayı düşüleyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Peugeot, 208 modeli için geçerli olan bu özel kampanya ile bankaları geride bırakıyor ve tüketicilere cazip finansal destekler sunuyor.

Peugeot 208 İçin Özel Kredi Fırsatları

Peugeot'un 208 modeli için başlattığı bu kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Kampanya kapsamında kredi faiz oranları yüzde 0,99'a çekilmiş durumda. Bu fırsat, Ekim ayının sonuna kadar geçerli olacak ve araç alımını oldukça kolaylaştıracak.

Peugeot'un bu kampanyası, 208 modeline sahip olmak isteyen tutkunlar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu avantajlı fırsatla, Peugeot'un zarif ve şık tasarımına sahip 208 modelini uygun ödeme koşullarıyla satın alabilirsiniz.

Peugeot 208 Modelinin Güncel Fiyatları

Ekim 2023'te Peugeot 208 modelinin güncel fiyatları ve kampanya detayları için firma yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. Peugeot, 208 modelinin farklı versiyonları için aşağıdaki satış fiyatlarını belirlemiştir:

  • 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8: 1.023.000 TL

  • 208 Allure Selection 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 1.123.000 TL

  • 208 GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 1.239.000 TL

Bu fiyatlar, Peugeot'un kaliteli ve şık araçlarını satın almak isteyen tüketiciler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Yüksek faiz oranlarına karşı cazip finansal destekler sunan Peugeot, araç sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. 

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