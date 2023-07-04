Peugeot 408 fiyatlarına el yakan güncelleme yapıldı! İşte güncel Peugeot 408 fiyat listesi...

Fransız otomotiv devi Peugeot, SUV segmentindeki gücünü Peugeot 408 modeliyle daha da artırmaya devam ediyor. Bu otomobilin başarılı satış performansı da dikkat çekiyor. İşte güncel Peugeot 408 fiyat listesi... Peugeot, Peugeot 408'i tanıtarak SUV segmentindeki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Coupe SUV tarzıyla dikkat çeken Peugeot 408, sportif tasarımı ve keskin hatlarıyla hemen fark ediliyor. Otomobil, farklı renk seçenekleri ve zengin donanım özellikleriyle öne çıkıyor ve ülkemizde iki farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Peugeot 408'in dikkat çekici tasarımı, markanın güncel tasarım dilini yansıtıyor. Dinamik hatları ve coupé tarzı tavan eğimi, otomobile sportif bir görünüm kazandırıyor. Keskin farlar ve geniş ızgara, ön kısımda markanın karakteristik imzasını taşıyor.

Arka tarafta ise zarif stop lambaları ve aerodinamik detaylar, otomobile çekici bir görünüm katıyor. Ayrıca, çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcılara kişiselleştirme imkanı sunuluyor.

Peugeot 408, ülkemizde iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Başlangıç versiyonunda yer alan 1.2 litrelik benzinli motor, 130 beygir gücü üretebiliyor ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla birlikte mükemmel bir performans sergiliyor. Bu güçlü motor-şanzıman kombinasyonu, hızlanma ve yol tutuş konusunda sürücülere yüksek bir tatmin sağlıyor.

Aynı zamanda, otomobilin konforu da göz ardı edilmemiş. İyi bir süspansiyon sistemi ve ses yalıtımı, konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Peugeot 408, sadece sportif bir tasarım ve iyi performansla sınırlı değil. Otomobil, kullanıcılara geniş bir iç mekan ve cömert bir bagaj alanı sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Ferah ve ergonomik bir kabin, yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış durumda.

Ayrıca, teknolojik özellikler de göz ardı edilmemiş. Akıllı multimedya sistemi, dijital gösterge paneli, ileri sürüş destek sistemleri ve güvenlik özellikleri, Peugeot 408'in kullanıcılarına güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor.

Peugeot 408 modelinin fiyatlarına beklenmedik bir güncelleme geldi ve güncel listedeki fırsatları kaçırmak istemeyeceksiniz. İşte Haziran 2023 güncel Peugeot 408 fiyat listesi: