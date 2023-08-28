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Peugeot 308 öyle bir kampanya yaptı ki... Rakipleri şaşkın ördeğe döndü! Bayide sıra var!

Türkiye otomobil pazarının en popüler modellerinden biri olan Peugeot 308, hem estetik tasarımı hem de rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor.

Peugeot 308 öyle bir kampanya yaptı ki... Rakipleri şaşkın ördeğe döndü! Bayide sıra var!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 20:12

Rakipleri şaşkın ördeğe döndü! Bayide sıra var! Peugeot 308 öyle bir kampanya yaptı ki...- Türkiye otomobil pazarının en popüler modellerinden biri olan Peugeot 308, hem estetik tasarımı hem de rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor. Peugeot'un tasarım devriminin son halkalarından biri olan 308, dinamik görünümü ve özellikleriyle sürücüleri heyecanlandırıyor. Kendi segmentinde sıkça rakibi bulunan bu otomobilin Türkiye'deki satış performansı oldukça etkileyici.

Peugeot 308: Estetik ve Fonksiyonelliği Bir Araya Getiriyor

Peugeot 308, aile otomobili olarak kullanılmasa da çekirdek ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir araç sunuyor. 420 litrelik geniş bagaj alanı ve arka koltuklarda rahat bir baş ve diz mesafesi sunan 308, ailelerin günlük kullanımını kolaylaştırıyor.

Performans ve Konfor Dengesi

Hızlanma ve performans konusunda da tatmin edici bir deneyim sunan 308'in baz donanım seviyesinde yer alan 1.2 litrelik benzinli motor, 130 beygir güç üretiyor. Bu motor, 8 ileri tam otomatik şanzımanla uyumlu olarak çalışıyor, böylece sürücülere konforlu bir sürüş sunuyor.

Fiyat Listesi ve Donanım Seviyeleri

"Active Prime" olarak adlandırılan donanım seviyesi, 1.367.000 TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyat, aracın sunduğu özellikler ve kaliteyle uyumlu bir seviyede bulunuyor. Farklı donanım seviyelerine göre fiyatlar artsa da, aracın sunulan konfor ve performans dengesi düşünüldüğünde, fiyatlar oldukça makul kalıyor.

Peugeot 308 Fiyat Listesi

  • ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Fiyatı: 1.367.000 TL

  • ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Fiyatı: 1.458.500 TL

  • GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Fiyatı: 1.615.500 TL

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