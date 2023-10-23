Petrol fiyatlarında rekor: Benzin ve dizel fiyatlarına kallavi zam! Depoları doldurun

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Financial Sense Wealth Management'in kurucusu James Puplava, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Puplava, daha önce altının ons fiyatının artacağını öngörerek dikkat çekmişti. Şimdi ise petrol ve kıymetli metaller hakkında yeni tahminlerde bulunuyor.

Puplava'nın tahminlerine göre, altın fiyatları daha da yükselecek ve ons başına 10.000 dolara kadar çıkabilecek. Ayrıca, gümüş fiyatlarının da 300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, değerli metallerin yatırımcılar için cazip hale gelebileceği anlamına geliyor.

Diğer yandan, enerji sektörü de bu gerilimden etkileniyor. Fransız merkezli Allianz Trade'in Başekonomisti Ana Boata, Ortadoğu'da yaşanan ve her geçen gün artma riski taşıyan gerilimin petrol fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Ham petrol fiyatının varil başına 140 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulunan Boata, bu durumun dünya ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Şu an 91 dolar seviyelerinde bulunan brent petrolün, 2024 yılında yükselişini sürdüreceğini ve ortalama olarak 120 dolarlara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Brent petrolün 120 dolarlara çıkması, enerji fiyatlarının genel olarak artmasına neden olacaktır. Bu da benzin ve motorin gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi anlamına gelir. Enerji maliyetlerinin artması, tüketicilere ve işletmelere yansıyarak genel yaşam maliyetlerini etkileyebilir.

Enerji fiyatlarındaki artışın doğrudan tüketicilere yansıması, yakıt fiyatlarının yükselmesi şeklinde olur. Bu da tüketicilerin günlük yaşamlarını etkileyebilir, seyahat maliyetlerini artırabilir ve genel olarak yaşam maliyetlerini yükseltebilir. Ayrıca, işletmelerin enerji maliyetleri arttıkça, üretim maliyetleri de yükselir. Bu durum da enflasyona neden olabilir. İşletmeler, maliyetleri dengelemek için fiyatları yükseltebilir veya istihdamı azaltabilir. Her iki durum da ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Jeopolitik gerilimler, yatırımcıların endişeli olmalarına neden olabilir. Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra diğer finansal piyasaları da etkileyebileceğinden, risklerini göz önünde bulundurmalıdır.