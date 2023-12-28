Peşin 367 Bin TL Veren Aracına Kavuşuyor! Ford Tourneo Courier Fiyatları...

Otomobil fiyatlarında şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Peşin ödeme yapıldığı takdirde düşük fiyatlara araç sahibi olmak mümkün. Ford, otomobil severlere yıl sonu yaklaşırken dikkat çekici bir kampanyayla sesleniyor. Sıfır kilometre araç almayı planlayanlar için özel olarak tasarlanan Ford Tourneo Courier modelinin 2024 yılı fiyat listesini açıklayarak, ekonomik binek otomobil arayışında olanları heyecanlandırıyor. Bu kampanya, Ford'un sektördeki rekabetçi konumunu pekiştiriyor ve otomobil piyasasına yeni bir soluk getiriyor.

Ford Tourneo Courier Kampanyası!

Ford Tourneo Courier, hafif ticari araç kategorisinde yer almasına rağmen, binek otomobil konforunu ve performansını sunarak dikkat çekiyor. Türkiye pazarında en çok tercih edilen hafif ticari araçlardan biri olan bu model, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Ford, bu model için belirlediği özel kampanya fiyatıyla Tourneo Courier'ı 716.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanyanın en cazip yanlarından biri, Ford'un müşterilerine sunduğu özel taşıt kredisi seçenekleri. Bu sayede, aracın peşin ödeme miktarı 366.400 TL gibi bir rakama düşürülüyor. Böylece hem ekonomik bir araç almak isteyenler hem de bütçe dostu seçenekleri değerlendirmek isteyen otomobil tutkunları için büyük bir fırsat doğuyor.

Ford'un bu özel kampanyası, sadece Aralık ayının son günlerine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında, Ford Tourneo Courier modelini tercih eden müşteriler, hem uygun fiyat avantajlarından hem de esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilecekler. Ford, bu kampanyayla kaliteli ve ekonomik bir sıfır araç edinmek isteyenleri hedef alıyor ve otomobil piyasasında heyecan yaratmayı başarıyor. Bu kampanya, Ford'un müşteri odaklı yaklaşımının ve rekabetçi fiyat politikasının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Ford Tourneo Courier'ın sunduğu fiyat-performans dengesi, özellikle ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, tüketiciler için oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor. Bu durum, Ford'un pazardaki güçlü konumunu daha da pekiştiren bir strateji olarak görülebilir.

Sıfır Araç Almak İsteyenlere Yıl Sonu Fırsatı

Ford'un bu kampanyası, sıfır kilometre bir araç satın almayı düşünenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Kalite ve ekonomiklik arasında dengeli bir seçim yapmak isteyen otomobil severler için bu kampanya, yıl sonunda kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu kampanyanın, Ford'un pazardaki konumunu güçlendirmesi ve müşteri memnuniyetini artırması bekleniyor.