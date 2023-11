Pelin Karahan: Eşimle flört yaşamadan anne baba olduk

Güzel oyuncu Pelin Karahan, hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Düvenci ile sımsıcak bir sohbet gerçekleştiren Karahan, samimi açıklamalar gerçekleştirdi. "Erkekler kuvvetli güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" diyen Pelin Karahan, evlilik hikayesini de ilk kez anlattı: "1 sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk" dedi.

Eşinin hastalığını da ilk kez anlattı...

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın hastalığını da ilk kez anlattı: "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık 10 günde... Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu, şimdi kan sulandırıcı kullanıyor. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını... Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi."