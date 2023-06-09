Pegasus en az lise mezunu 25000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte Pegasus iş ilanı başvuru şartları

İşte Pegasus iş ilanı başvuru şartları... Pegasus en az lise mezunu 25000 TL maaşla personel alımına başladı- Pegasus Hava Yolları, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylara yeni fırsatlar sunan bu ilanlar, Pegasus tarafından yayımlanan detaylı başvuru şartlarıyla birlikte duyuruldu.

Mekanik Teknisyeni pozisyonunda başvuru yapmak isteyen adayların, Endüstri Meslek Liseleri veya Meslek Yüksek Okullarının Mekanik, Mekatronik veya Motor bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca en az 2 yıl deneyim sahibi olmaları tercih edilmektedir. Mekanik arıza bakım onarım konusunda tecrübe sahibi olan adaylar arasından seçim yapılacak ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilecektir. Başvurular, İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan adaylardan kabul edilecektir. Detaylar gecce.com.tr'de

Kıdemli Ekip Planlama Uzmanı pozisyonu için ise adaylardan tercihen mühendislik veya sayısal bölümlerden mezun olmaları beklenmektedir. İyi derecede MS Ofis programlarını kullanabilen, iletişim becerileri yüksek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip olan adaylar arasından seçim yapılacaktır. Yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilen adaylar başvuruda bulunabilirler. Bu pozisyon için erkek adaylar arasında askerlik şartı aranmamakta olup, en az 2 yıl süreyle tecil ettirmiş olma koşulu aranmaktadır.

İdari İşler (Engelli) pozisyonunda ise en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır. B veya D sınıfı ehliyet sahibi olan ve araç kullanabilen adaylar tercih edilecektir. İnsan ilişkileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş ve iş takibinde başarılı olan adaylar arasından seçim yapılacaktır. İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olan engelli adaylar başvuru yapabilirler.

Simülatör Teknisyeni pozisyonu için adayların üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekecek.

"https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=PEGASUS"