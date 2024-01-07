Peaky Blinders Filmi: Oyuncuları, Ne Zaman Yayınlanacak?

Peaky Blinders sinemaya taşınıyor. Filmin oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edildi. Öte yandan vizyon (yayın) tarihi de merak konusu.

Peaky Blinders Filmi: Oyuncuları, Ne Zaman Yayınlanacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-01-2024 13:00

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders, yakında beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, yakın zamanda verdiği röportajlarda, merakla beklenen Peaky Blinders filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Knight, filmin senaryosunun yazımının son aşamalarında olduğunu belirterek, hayranları heyecanlandırdı. 2024 yılının ortalarında başlaması planlanan çekimlerin ardından, film 2025 yılında vizyona girebilir. Yapımcı, filmi İngiltere'de çekerek, dizinin otantik atmosferini korumak istediklerini vurguladı.

Peaky Blinders dizisi, 2013-2022 yılları arasında yayınlandı ve erken 1900’lerde Birmingham’da yaşayan Tommy Shelby (Cillian Murphy tarafından canlandırılan) ve ailesinin etrafında dönen bir hikayeyi konu aldı. Yayınlandığı altı sezon boyunca, tarihi ve suç drama türlerini başarıyla birleştirerek, dünya çapında bir fenomene dönüştü.

Film projesinin detayları şu an için belirsiz olsa da, Knight, diziden daha geniş ölçekli bir yapım hazırlamayı planladıklarını ve Peaky Blinders'ın “sinematik dünyasını en iyi şekilde yansıtacaklarını” belirtti. Uzun süredir bu projeye hayalini gerçekleştirmeyi düşünen Knight, dizinin 2022'deki finaliyle birlikte filme daha fazla odaklanma fırsatı bulduğunu ifade etti. Peaky Blinders filmi, dizinin karakteristik özelliklerini ve derinlemesine işlenmiş hikayesini beyaz perdeye taşıyarak, serinin hayranlarına yeni ve heyecan verici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Knight'ın vizyonu ve dizinin sağlam temeli göz önünde bulundurulduğunda, film, Peaky Blinders serisini sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım olacak. Bu nedenle, sinema severler ve Peaky Blinders hayranları, 2025 yılında vizyona girecek olan bu filmi merakla bekleyebilirler. Film, serinin hikayesini yeni bir boyutta anlatarak, tarihi drama ve suç türlerinin hayranlarına hitap etmeyi sürdürecektir.

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