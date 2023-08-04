Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü saat 09.16'da 15 milyon emekli hesabına 11.000 TL yatacak

Günümüzde emekliler için sunulan banka promosyonları, temmuz emekli maaşlarına göre güncelleniyor ve bu rekabet dolu dönemde, farklı bankalar emekli müşterilere çekici teklifler ve büyük promosyon fırsatları sunarak dikkat çekmeye çalışıyor.

Yapı Kredi ile Emekliliğin Keyfini Çıkarın

Yapı Kredi, 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerine özel olarak, 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra ek bir koşul olmadan, aylık net geliri 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olanlara ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş baremi bağımsız olarak 500 TL ek nakit ödül sunuluyor.

Garanti BBVA ile Emekliliğinizi Taçlandırın

Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarından alan müşterilere 1 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Promosyon Kampanyası ile hoş geldin paketi sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 8.500 TL'ye varan özel hoş geldin paketi fırsatı sunuluyor. Kampanya koşulları bankanın takdirine bağlı olarak değiştirilebileceğinden, emeklilerin bu fırsatı kaçırmaması önerilir.

Albaraka ile Emeklilikte Ekstra Kazanç

Albaraka, 20 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere özel avantajlar sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 6.500 TL'ye kadar promosyon ve 3.500 TL'ye kadar ödül kazanma fırsatı sunuluyor. Emekli maaşını Albaraka'dan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vererek ek 500 TL ödül kazanabilirler. Ayrıca, müşterilerin bankayı referans göstererek yönlendirdiği her yeni emekli müşterisi için 500 TL ödül verilecektir.

QNB Finansbank ile Emeklilik Ödülleri

QNB Finansbank, emeklilere yönelik cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve yıllık 1.200 TL indirimli CardFinans Emekli kredi kartı ile toplamda 9.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü sunuluyor. Bu özel fırsatlar sayesinde emekliler, QNB Finansbank'a özel avantajları değerlendirerek emekliliklerinin tadını çıkarabilirler.