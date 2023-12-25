Patatesi Soğanı %30 İndirimle Satıyorlar! Tarım Kredi Marketlerde Büyük Fırsat!

Tarım Kredi marketleri üzerinde yeni indirimler duyuruldu. Gıda ürünleri diğer marketlere göre %30 daha ucuz.

Patatesi Soğanı %30 İndirimle Satıyorlar! Tarım Kredi Marketlerde Büyük Fırsat!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 15:45

Yeni yılda gıda ürünleri tek tek indirime girdi. Tarım Kredi Kooperatif Market, müşterilerine büyük bir indirim festivali sunuyor. Aralık ayının sonuna özel olarak hazırlanan bu kampanyada, her gün farklı ürünlerde cazip indirimler yer alıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in hafta sonu indirim şenliği ve Aralık ayının son kampanyasına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Tarım Kredi Aralık Ayı İndirimleri

Bu büyük indirim kampanyası kapsamında Tarım Kredi, geniş bir ürün yelpazesinde dikkat çekici indirimler sunuyor. İşte bazı öne çıkan indirimli ürünler ve fiyatları:

Kuru soğan: 6,90 TL
Portakal: 12,90 TL
Deveci Armut: 25,90 TL
Salatalık: 27,90 TL
Yerli muz: 27,75 TL

Bu ürünlerin yanı sıra, Tarım Kredi 32'li tuvalet kağıdı, 16’lı kağıt havlu, toz deterjan çeşitleri, yumurta çeşitleri ve 5 kilogram toz şeker gibi yüzlerce üründe de indirimli fiyatlar sunuyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, ayçiçek yağı da özel bir indirimle satışa sunuluyor. Tarım Kredi, 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL fiyatla satarken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 5 litrelik ayçiçek yağı da aynı fiyattan müşterilere sunuluyor.

İndirimlerde Bugün Son Gün!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki bu indirimler ve avantajlı kampanyalar, 25 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Müşteriler, bu fırsatlardan yararlanmak için en yakın Tarım Kredi Kooperatif Market şubesine giderek alışverişlerini gerçekleştirebilirler. Tarım Kredi Kooperatif Market'in bu son kampanyası, müşterilerine yılbaşı öncesinde ekonomik alışveriş fırsatları sunarak, bütçelerine katkıda bulunuyor. İndirimler ve çeşitli avantajlarla dolu bu kampanya, müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor ve alışveriş sezonunu daha ekonomik ve keyifli hale getiriyor. Bu dönemde, Tarım Kredi Kooperatif Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, müşterilerin yıl sonu alışverişlerinde önemli bir tercih noktası haline geliyor.

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