Pastane usulü elmalı kurabiyenin lezzetini katlıyor. 32 yıllık ustası az malzemeli, bol lezzetli elma kurabiyesinin sırrını paylaştı

Çoğu insan kurabiyeyi kahvaltıda, bazıları çay saatlerinde, bazıları da akşam yemeğinden sonra yemeyi sever. Kurabiyenin tadı, şekli ve malzemeleri de tercihe göre değişir. Kimi kurabiyeleri çikolatalı, kimi fındıklı, kimi de limonlu sever. Kurabiyenin yapımı da oldukça kolaydır. Un, yağ, şeker ve yumurta gibi temel malzemelerle bir hamur hazırlayabilir, istediğiniz şekli verebilir ve fırında pişirebilirsiniz. Ancak pastane usulü elmalı kurabiye yapmak çin göz önünede bazı püf noktaları bulundurmanız gerekir. Öğrenmeniz gereken lezzet sırlarını 32 senelik pastaneci Selim Usta birer birer verdi

Hakimiyet.com'un Nefisyemektarifleri.com'dan derlediği bir içerikte kıyır kıyır kurabiyenin sırları verildi. Meğerse; Tarife eklediğiniz sirke kurabiyelere kıyır kıyır bir kıvam verir. Kurabiyelerden sirke kokusu almazsınız. Margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Kullandığınız katı yağ oda sıcaklığında yumuşatılmış olmalı.

PASTANE USULÜ ELMALI KURABİYE YAPARKEN HAMURUNU MUHAKKAK EKLEYİN

Malzemeler

- 250 gram tereyağı

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 adet yumurta

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 4 su bardağı un

- 2 adet elma

- 2 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı

* Elmaları soyup küçük küçük doğrayın. Bir tencereye alın ve üzerine toz şeker ve tarçın ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

* Tereyağını eritin ve bir kaseye alın. Pudra şekeri, yumurta, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

* Hamuru iki parçaya bölün. Bir parçasını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Üzerine elmalı harcı eşit şekilde yayın. Diğer hamuru da merdaneyle açın ve elmalı harcın üzerine kapatın. Kenarlarını bastırarak yapıştırın.

* Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kurabiyeyi önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

* Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpin. Kare veya dikdörtgen şeklinde keserek servis yapın.



HAMURUNUN DAĞILMAMASI İÇİN EKLEYİN



Hamurun kıvamı çok yumuşak olabilir. Bu durumda, hamuru biraz daha un ekleyerek veya buzdolabında bir süre dinlendirerek sertleştirebilirsiniz. Hamurun yağ oranı çok yüksek olabilir. Bu durumda, yağ miktarını azaltarak veya hamura biraz su ekleyerek hamuru daha az yağlı hale getirebilirsiniz.

Hamurun pişme süresi veya sıcaklığı uygun olmayabilir. Bu durumda, fırınınızın derecesini kontrol ederek veya pişirme süresini kısaltarak veya uzatarak hamurun daha iyi pişmesini sağlayabilirsiniz. Hamurun içine koyduğunuz elma miktarı çok fazla olabilir. Bu durumda, elma miktarını azaltarak veya elmaları daha küçük parçalara doğrayarak hamurun dağılmamasını sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Hakimiyet.com Derleme: Gecce.com.tr - Tarık AKSU

