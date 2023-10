Passattan sonra bir devir daha kapanıyor! Volkswagen o modelin de üretimini durdurdu

Bratislava, Slovakya'da bulunan fabrikada üretilen Volkswagen Up, üretimi sonlandırılan en yeni model olarak belirlendi. Artık bu model, sadece Birleşik Krallık'taki bayi stokları üzerinden satışa sunulacak. Volkswagen’ın en kompakt modeli olan Up, daha önce üretimi durdurulan Volkswagen Golf, Passat ve Beetle modellerinin ardından üretimi sonlandırılan bir diğer model oldu. Yalnızca 12 yıllık bir üretim geçmişi bulunan VW Up, aynı zamanda şirketin en uygun fiyatlı modellerinden biri olarak biliniyordu. Bu kararla birlikte otomobil piyasasında yeni stratejilere ve trendlere doğru bir kayma olduğu gözlemleniyor.

Volkswagen’ın kompakt modeli Up, geçmişte üretimi durdurulan Golf, Passat ve Beetle modellerinin ardından üretim bandından çekilme kararı alan bir diğer model oldu. Sadece 12 yıllık bir üretim geçmişi olan VW Up, şirketin en uygun fiyatlı modeli olarak biliniyordu.

Volkswagen Up, sportif GTI modelinden çevreci e-UP’a kadar geniş bir yelpazede üretildi. Ancak yılın başında Volkswagen, Up GTI modeli için talebin arzı geçtiğini duyurdu ve mevcut tüm siparişleri üreteceklerini belirttikten sonra bu versiyonu satış listesinden çıkardı.

VW Up'ın üretimden kalkmasıyla birlikte VW Polo, Volkswagen'in en kompakt modeli unvanını tekrar kazandı. Bu değişim, otomobil üreticilerinin içten yanmalı motorlardan elektrikli güç ünitelerine kaydıkları bir döneme işaret ediyor. Bu trend, global otomobil endüstrisinde de yaygın bir şekilde gözlemleniyor, şirketlerin geleceğe yönelik stratejik planlarında elektrifikasyonun önemi her geçen gün artıyor.

Ancak bu değişiklik yalnızca Volkswagen'de yaşanmıyor. Otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlardan elektrikli güç aktarma organlarına doğru büyük bir kayma içerisinde. Bu durum, otomobil endüstrisinin genelinde de dikkat çeken bir trend haline geldi.

Yılın başında Ford Fiesta'nın satıştan kaldırılması da bu trendin bir başka yansıması olarak karşımıza çıktı. Fiesta, otomobil sektöründe onlarca yıldır devam eden bir efsaneyi temsil ediyordu. Ancak, endüstrinin elektrifikasyona doğru hızla evrilmesi, bu tür klasiklerin de sahneden yavaşça çekilmesine neden oluyor. Uzmanlar, otomobil şirketlerinin gelecekte daha az modelde, tek platform üzerinden üretim yapabileceği yönde tahminlerde bulunuyor. Bu durum, hem üretim maliyetlerini optimize edebilmek hem de elektrikli araç teknolojilerine daha hızlı adapte olabilmek için atılan stratejik adımlar olarak değerlendiriliyor.