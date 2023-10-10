Advert

Passattan sonra bir devir daha kapanıyor! Volkswagen o modelin de üretimini durdurdu

Otomobil dünyasının dev markalarından Volkswagen, üretim stratejileri doğrultusunda yeni bir karara imza attı. Geçtiğimiz yıllarda Passat ve Beetle modellerini üretim listesinden çıkaran şirket, bu defa da Volkswagen Up modelini üretimden kaldırma kararı aldı.

Passattan sonra bir devir daha kapanıyor! Volkswagen o modelin de üretimini durdurdu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 23:36

Bratislava, Slovakya'da bulunan fabrikada üretilen Volkswagen Up, üretimi sonlandırılan en yeni model olarak belirlendi. Artık bu model, sadece Birleşik Krallık'taki bayi stokları üzerinden satışa sunulacak. Volkswagen’ın en kompakt modeli olan Up, daha önce üretimi durdurulan Volkswagen Golf, Passat ve Beetle modellerinin ardından üretimi sonlandırılan bir diğer model oldu. Yalnızca 12 yıllık bir üretim geçmişi bulunan VW Up, aynı zamanda şirketin en uygun fiyatlı modellerinden biri olarak biliniyordu. Bu kararla birlikte otomobil piyasasında yeni stratejilere ve trendlere doğru bir kayma olduğu gözlemleniyor.

Volkswagen’ın kompakt modeli Up, geçmişte üretimi durdurulan Golf, Passat ve Beetle modellerinin ardından üretim bandından çekilme kararı alan bir diğer model oldu. Sadece 12 yıllık bir üretim geçmişi olan VW Up, şirketin en uygun fiyatlı modeli olarak biliniyordu.

Volkswagen Up, sportif GTI modelinden çevreci e-UP’a kadar geniş bir yelpazede üretildi. Ancak yılın başında Volkswagen, Up GTI modeli için talebin arzı geçtiğini duyurdu ve mevcut tüm siparişleri üreteceklerini belirttikten sonra bu versiyonu satış listesinden çıkardı.

VW Up'ın üretimden kalkmasıyla birlikte VW Polo, Volkswagen'in en kompakt modeli unvanını tekrar kazandı. Bu değişim, otomobil üreticilerinin içten yanmalı motorlardan elektrikli güç ünitelerine kaydıkları bir döneme işaret ediyor. Bu trend, global otomobil endüstrisinde de yaygın bir şekilde gözlemleniyor, şirketlerin geleceğe yönelik stratejik planlarında elektrifikasyonun önemi her geçen gün artıyor.

Ancak bu değişiklik yalnızca Volkswagen'de yaşanmıyor. Otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlardan elektrikli güç aktarma organlarına doğru büyük bir kayma içerisinde. Bu durum, otomobil endüstrisinin genelinde de dikkat çeken bir trend haline geldi.

Yılın başında Ford Fiesta'nın satıştan kaldırılması da bu trendin bir başka yansıması olarak karşımıza çıktı. Fiesta, otomobil sektöründe onlarca yıldır devam eden bir efsaneyi temsil ediyordu. Ancak, endüstrinin elektrifikasyona doğru hızla evrilmesi, bu tür klasiklerin de sahneden yavaşça çekilmesine neden oluyor. Uzmanlar, otomobil şirketlerinin gelecekte daha az modelde, tek platform üzerinden üretim yapabileceği yönde tahminlerde bulunuyor. Bu durum, hem üretim maliyetlerini optimize edebilmek hem de elektrikli araç teknolojilerine daha hızlı adapte olabilmek için atılan stratejik adımlar olarak değerlendiriliyor.

Benzer Haberler
4 liralık leblebi yüzünden CİMER'e şikayet edilen esnafa binlerce liralık ceza kesildi 4 liralık leblebi yüzünden CİMER'e şikayet edilen esnafa binlerce liralık ceza kesildi
1,20 Konut kredisi kampanyasında son durum ne? Kimler yararlanacak? 1,20 Konut kredisi kampanyasında son durum ne? Kimler yararlanacak?
İngiltere'nin ardından Fransa'da resmen süreci başlattı! Avrupa Birliği dağılıyor mu? İngiltere'nin ardından Fransa'da resmen süreci başlattı! Avrupa Birliği dağılıyor mu?
Beşiktaş yeni yönetim belli olana kadar Burak Yılmaz'a emanet Beşiktaş yeni yönetim belli olana kadar Burak Yılmaz'a emanet
Yeni Torba yasada sürprizler! Erken emeklilik, Genel af, en düşük emekli ve memur maaşı değişiyor Yeni Torba yasada sürprizler! Erken emeklilik, Genel af, en düşük emekli ve memur maaşı değişiyor
Almanya mülteci akınına uğruyor! 51 bin Türk iltica talebinde bulundu Almanya mülteci akınına uğruyor! 51 bin Türk iltica talebinde bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı