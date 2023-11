Parasını mevduat faizine yatıran köşeyi döner! 200.000 TL’ye 92 günde 20.592 TL kazanç

Rekabetin artmasıyla birlikte bankalar, yeni müşterileri kendilerine çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak adına birbirinden avantajlı vadeli mevduat ürünleri sunmaya başladı. Bu kapsamda, Odea'dan Hayat Finans'a, Akbank'tan ON Dijital'e kadar birçok bankanın sunduğu, dijital ortamda rahatça erişilebilen vadeli mevduat hesapları, yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir yer tutuyor.

Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Dijital Vadeli Mevduat Hesapları

Dijitalleşmenin finans sektörüne getirdiği kolaylıklar, yatırımcılara zaman ve mekan sınırlaması olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Özellikle vadeli mevduat hesapları, son dönemde bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ile daha da cazip hale geldi.

Odea Bank'ın öncülük ettiği ve %43 gibi rekabetçi bir faiz oranı sunan dijital yeni edinim hesabı, vadeli mevduata yatırılan her 100.000 TL için yatırımcılarına 20.592,88 TL net getiri sağlıyor. Bu da demek oluyor ki, yatırımın vadesi dolunca, müşteriler toplamda 220.592,88 TL'lik bir ödemeye sahip olacaklar.

Akbank'ın yatırımcılara sunduğu yeni müşterilere özel vadeli mevduat hesabı ise yine yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor. %42'lik faiz oranıyla net 20.113,97 TL getiri vaat eden Akbank, bu oranla yatırımcılarının karşısına çıkıyor.

ING Bank ise e-Turuncu hesap adı altında günlük kazandıran vadeli hesaplar sunarak, %40 faiz oranı ile müşterilerine 19.156,16 TL net kazanç sağlıyor. 219.156,16 TL'lik vade sonu ödemesi ile ING, dijital platformlarda yerini sağlamlaştırıyor.

Alternatif Bank'ın emsallerinden ayrılan bir diğer ürünü ise %45 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Alternatif Bank E-Mevduat hesabı, dijital kanallara özel olarak sunulan bu oranla, 21.550,68 TL net getiri elde etme fırsatı sunuyor.

Yüksek faiz oranları sunan bir başka dijital platform olan ON Dijital, %43'lük faiz oranı ile ON Plus ürününe ekstra faiz avantajları ekliyor. ON Hesap kullanıcıları, bu ürünle birlikte 20.592,88 TL net getiri ve 220.592,88 TL vade sonu ödemesi elde edebiliyorlar.

Hayat Finans ise kâr payı oranı ile farklı bir perspektif sunuyor. %41,43'lük kâr payı ile 19.841,00 TL net getiri sağlayan katılma hesabı, 30.10.2023 tarihinde yıllık brüt kâr payı dağıtımı ile yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Geleneksel bankacılık hizmetlerini dijitalle birleştiren Garanti BBVA, hoş geldin diyerek yatırımcılara %39'luk bir faiz oranı sunuyor. E-vadeli hesap ile 18.677,26 TL net getiri ve 218.677,26 TL vade sonu ödemesi sunarak yatırımcıların gözdesi olmayı hedefliyor.

Aktif Bank ise %36'lık faiz oranı ile piyasada yerini alıyor. Bu oranla, yatırımcılara 17.240,55 TL net getiri ve 217.240,55 TL'lik vade sonu ödeme sunarak, diğer bankalara kıyasla daha mütevazı bir getiri sağlıyor.

Bu kadar çeşitlilik arasında, yatırımcıların en doğru kararı verebilmeleri için detaylı bir araştırma yapmaları ve kişisel finansal hedefleri doğrultusunda en uygun vadeli mevduat hesabını seçmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, faiz oranları ve net getirileri karşılaştırırken, enflasyon oranları ve vergi kesintileri gibi ek faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Kısacası, yatırımcılar için dijital vadeli mevduat hesapları, finansal hedeflere ulaşmak için çeşitli seçenekler sunuyor. Ancak, her bankanın vadeli mevduat ürünü kendi içinde farklı özellikler ve avantajlar barındırdığı için, seçim yaparken dikkatli olmak ve tüm detayları gözden geçirmek şart.