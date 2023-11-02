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Paranızı geri almayı sakın unutmayın! 86 milyonun cüzdanından çıkan o paraları devlet geri iade ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni Tahsilat Genel Tebliği, Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan idari para cezalarının iadesi ile ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Bu tebliğle ilgili alınan Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, ödenen idari para cezalarının iadesi için yeni bir süreç başlıyor.

Paranızı geri almayı sakın unutmayın! 86 milyonun cüzdanından çıkan o paraları devlet geri iade ediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 16:10

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümden sonra, 9 Kasım 2022 tarihinden önce ödenen idari para cezalarının iadesi için yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre, ödenen idari para cezalarının iadesi için başvurular 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.

Başvurular, ödemenin vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'ye yapılmış olması durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan, posta yoluyla veya diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvurularda bulunmak mümkün olacaktır.

İşlem Süreci ve Belgelerin Önemi

Başvuruların işlem süreci, ödemenin tahsilatını gerçekleştiren birimler tarafından titizlikle incelenecek ve hak sahiplerine iade süreci başlatılacaktır. İadesi yapılacak olan idari para cezalarının miktarları, başvuruda sunulan belgelere göre belirlenecektir.

Bu düzenleme, Covid-19 salgını döneminde alınan idari para cezalarının haksız yere uygulandığı veya salgınla mücadele amacı dışında kullanıldığı durumlarda, vatandaşların haklarını korumak ve mağduriyetlerini gidermek adına hayata geçirilen bir uygulamadır.

Vatandaşların Hakları Korunuyor

Vatandaşlar, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunarak, önceden ödedikleri cezaların iadesini talep edebilecekler. Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru süresini dikkate almalı ve gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmelidir.

Bu sayede, Covid-19 salgını nedeniyle verilen idari para cezalarının iadesi süreci sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olacak. Vatandaşlar, bu süreci yakından takip ederek haklarını koruma şansına sahiptirler.

  1. İdari para cezalarının iadesi için hangi tarihler arasında başvuru yapabiliriz?

    • İdari para cezalarının iadesi için başvurular 9 Kasım 2022 tarihinden önce ödenen cezalar için 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılabilecektir.

  2. Başvuruları nereden yapabiliriz?

    • Başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca, ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan, posta yoluyla veya diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuruda bulunabilirsiniz.

  3. İadesi yapılacak olan idari para cezalarının miktarı nasıl belirleniyor?

    • İadesi yapılacak olan idari para cezalarının miktarı, başvuruda sunulan belgelere göre belirlenecektir. Başvurunuzda gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmalısınız.

  4. Bu düzenleme kimleri kapsıyor?

    • Bu düzenleme, Covid-19 salgını döneminde haksız yere idari para cezası ödeyen veya cezaların salgınla mücadele amacı dışında kullanıldığını düşünen vatandaşları kapsamaktadır.

  5. İade süreci ne kadar sürer?

    • İade süreci başvurunun incelenmesine ve belgelerin incelenmesine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle başvurudan sonra kısa bir süre içinde ödeme gerçekleştirilir.
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