Para lazımda buraya gelin! Günde 65 TL ödeyerek TEB ihtiyaç kredisi alabilirsiniz!

Günde 65 TL ödeyerek TEB ihtiyaç kredisi alabilirsiniz! Para lazımda buraya gelin- Türkiye'nin ekonomik dalgalanmaları, birçok vatandaşın hayatını sürdürmekte zorlanmasına neden oluyor. Nakit sıkıntısı milyonlarca kişinin karşısına çıkarken, acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi alma yoluna başvuruyorlar. Durum böyle olunca banka kuruluşları da müşteri portföyünü genişletmek ve ihtiyacınız olan finansal çözümleri sunmak için yeni kampanyalar düzenliyorlar.

TEB Güvencesiyle Avantajlı İhtiyaç Kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), düşük faizli kredi imkanlarıyla ülke genelindeki en avantajlı bankalardan biridir. Bu nedenle TEB'den alacağınız bir kredi, diğer bankalarla karşılaştırıldığında aylık taksit ödemelerinizin oldukça makul seviyede olmasını sağlayacaktır. Ancak bazı bireyler hala kredi taksitleri için ayrı bir bütçe ayırmak istemiyor olabilirler. Peki, böyle bir durumda ne yapmalısınız? İşte detaylar...

Günlük 65 TL İle İhtiyaç Kredisi Çözümü CEPTEB ve TEB'de!

CEPTEB ve TEB, anında hesabınıza aktarabileceğiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir kredi fırsatı sunuyor. CEPTEB üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sayesinde şubeye gitmenize veya sıra beklemeye gerek kalmaz.

TEB, CEPTEB aracılığıyla hızlı ve kolay kredi fırsatları sunuyor. CEPTEB üzerinden yapacağınız kredi başvurularıyla şubeye gitmeye ve uzun kuyruklarda beklemeye gerek kalmadan, ihtiyaçlarınıza hızlıca çözüm bulabilirsiniz.

Bankanın sunduğu kredi detayları şu şekildedir:

Kredi Miktarı: 20.000,00 TL

Masraflar Düştüğünde Alacağınız Miktar: 19.444,28 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 23.520,28 TL

Aylık Akdi Faiz Oranı: % 1,99

Yıllık Akdi Faiz Oranı: % 23,88

KKDF Oranı: % 15

BSMV Oranı: % 15

Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı: % 37,3919..

TEB İle Günlük 65 TL İle Nasıl Kredi Alabilirsiniz?

TEB müşterisi değilseniz, kredi başvurusu yaparken aynı zamanda size özel bir hesap da açılır. Bu hesaba günlük 63 TL yatırdığınızda, ay sonunda kredi ödemenizi tamamlamış olursunuz. İşte bu kadar basit!