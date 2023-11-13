Özgür Demirtaş, o yatırım araçlarından kaçın kaçın dedi! Peş peşe açıkladı

Demirtaş, paylaşımlarında özellikle Forex, şans oyunları, yüksek kaldıraçlı işlemler ve kısa vadede yüksek kazanç vaad eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu tür riskli yatırım araçlarından uzak durulması gerektiğini belirten Demirtaş, takipçilerine bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Ponzi ve Saadet Zincirlerine Karşı Uyarı

Demirtaş, ayrıca piyasada artış gösteren Ponzi ve saadet zinciri dolandırıcılıklarına karşı da uyarıyor. Piyasadaki normal getirilerin çok üzerinde getiri vaat eden kişilere inanılmaması gerektiğini belirtiyor ve bu tür dolandırıcılıklardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Atatürk’e Saygı ve Toplumsal Birlik Çağrısı

Özgür Demirtaş, bir diğer paylaşımında Atatürk’e yönelik saygı çağrısında bulunuyor. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olduğunu ve ona gönülden saygı duyan milyonlar olduğunu hatırlatıyor. Toplumsal ayrışma yerine birlik ve beraberlik içinde, başarıya odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın bu açıklamaları, hem bireysel finansal sağlık için hem de toplumsal uyum için önem taşıyor. Riskli yatırım araçlarından uzak durarak ve toplumsal değerlere saygı göstererek daha sağlıklı bir toplum yapısına katkıda bulunulabilir. Demirtaş’ın mesajları, yatırımcılara ve topluma yönelik önemli hatırlatmalar içeriyor.