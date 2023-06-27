Özgür Demirtaş doların geleceği yeri açıkladı! Döviz kurları zirveye çıktı!

Döviz kurları zirveye çıktı! Özgür Demirtaş doların geleceği yeri açıkladı- Döviz kurunda yaşanan yükseliş, TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusu sonrasında ivme kazandı. Dolar/TL kuru geçen hafta yeni tarihi zirvesini 25.73 seviyesine taşımıştı ve bu yükseliş trendi haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Bugün dolar/TL kuru gün içinde en yüksek seviye olan 26.04'ü gördü ve Euro da gün içinde 28.38 seviyesine çıkarak yeni bir zirve kaydetti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun rekor kırmasının ardından yeni bir tahminde bulundu. Demirtaş, "Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Daha önceki bir paylaşımında da Demirtaş, ülkenin batışına ilişkin yanlış bir algı olduğunu belirtti. Ülkelerin bakkal dükkanları gibi batmayacağını vurgulayan Demirtaş, ancak bu süreçte halkın fakirleşeceğini, orta direğin çökeceğini ve alım gücünün düşeceğini ifade etti. Bu durumların ülkenin batmasına eşdeğer olduğunu söyledi.

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