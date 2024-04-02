Özge Özpirinçci'nin seçim kutlaması gündem oldu!

Yerel seçimler, 31 Mart'ta gerçekleşti ve halk sandık başına giderek oy kullandı. Seçim sonrası, birçok ünlü isim sosyal medyada görüşlerini paylaşırken, oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü seçim sonucuyla kutladı. İşte ünlü oyuncunun sözleri...

Özge Özpirinçci'nin seçim kutlaması gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2024 10:17

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde halk, oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası ünlü isimlerin sosyal medyada pek çok paylaşımıyla karşılaşırken, oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü seçim sonucuyla kutladı. İşte ünlü oyuncunun sözleri...

'Sandık Kokusu' dizisinde başrolde yer alarak yıllar sonra ekranlara hızlı bir dönüş yapan Özge Özpirinçci, doğum gününü kutladı.

2014 yılından beri hayatını birleştirdiği Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özpirinçci, aynı yıl kızları Mercan'ı da kucaklarına aldı.

Doğum gününü yerel seçimlerde desteklediği adayın kazanmasıyla kutlayan Özpirinçci, yaptığı paylaşımda "Daha güzel bir doğum günü hediyesi düşünemiyorum! ❤️????" ifadelerine yer verdi.

Benzer Haberler
Borçları Olanlar Müjde! Kredi ve Banka Kredi Kartı Borçları Olanlar İçin 3 Banka Borçları Silme Kararı Aldı! Borçları Olanlar Müjde! Kredi ve Banka Kredi Kartı Borçları Olanlar İçin 3 Banka Borçları Silme Kararı Aldı!
SGK Tarih Verdi! Emekli Olan ve EYT ile Emekli Olanlar Dikkat! 20.000 TL Ödeme Alacaksınız! SGK Tarih Verdi! Emekli Olan ve EYT ile Emekli Olanlar Dikkat! 20.000 TL Ödeme Alacaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı
Ziraat Bankası ve Vakıfbank Emeklilerine Son Dakika Açıklaması Yapıldı! Önümüzdeki 10 Gün İçinde 50.000 TL Ödenecek Ziraat Bankası ve Vakıfbank Emeklilerine Son Dakika Açıklaması Yapıldı! Önümüzdeki 10 Gün İçinde 50.000 TL Ödenecek
Devlet Tarafından Destek Veriliyor, Kimse Bilmiyor, Sosyal Yardım Parası Almak İsteyenler SGK'ya ve PTT'ye Gidiyor Devlet Tarafından Destek Veriliyor, Kimse Bilmiyor, Sosyal Yardım Parası Almak İsteyenler SGK'ya ve PTT'ye Gidiyor
Survivor'da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor'da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'
  • 27-03-2024 15:55

Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
  • 01-04-2024 10:01

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde
  • 30-03-2024 11:32

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde

Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını şu sözlerle duyurdu:
  • 28-03-2024 09:53

Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını şu sözlerle duyurdu: "Hayırlı olsun diyelim"