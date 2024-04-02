Özge Özpirinçci'nin seçim kutlaması gündem oldu!

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde halk, oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sonrası ünlü isimlerin sosyal medyada pek çok paylaşımıyla karşılaşırken, oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü seçim sonucuyla kutladı. İşte ünlü oyuncunun sözleri...

'Sandık Kokusu' dizisinde başrolde yer alarak yıllar sonra ekranlara hızlı bir dönüş yapan Özge Özpirinçci, doğum gününü kutladı.

2014 yılından beri hayatını birleştirdiği Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özpirinçci, aynı yıl kızları Mercan'ı da kucaklarına aldı.

Doğum gününü yerel seçimlerde desteklediği adayın kazanmasıyla kutlayan Özpirinçci, yaptığı paylaşımda "Daha güzel bir doğum günü hediyesi düşünemiyorum! ❤️????" ifadelerine yer verdi.



