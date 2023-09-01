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Özge Gürel: Şu an kendimizi hazır hissetmiyoruz

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, son günlerde Etiler'de görüntülendi. Bu buluşma sırasında çocuk sahibi olma planları soruldu. Serkan Çayoğlu, bu konuda sorulan soruya "Özge bilir" diyerek cevabı eşine bıraktı.

Özge Gürel: Şu an kendimizi hazır hissetmiyoruz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2023 11:34

Özge Gürel, Serkan Çayoğlu çifti, önceki gün Etiler'deydi. Serkan Çayoğlu, spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve "Şu an işi ve sporu aynı anda yürütebiliyorum. Kendime güzel bir denge buldum, umarım bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.

Özge Gürel'e, Venedik Film Festivali'ne katılacak olması hakkında soru sorulduğunda, "Bu benim için çok heyecan verici bir deneyim olacak. Bu etkinlikte yer almak gerçekten mutluluk verici" şeklinde yanıt verdi.

Bir ilişkinin sadece aşkla sürdürülemeyeceği konusundaki bir açıklama hatırlatıldığında, Gürel, "Bu çok mantıklı bir ifade. Bir ilişkiyi sürdürmek için çaba sarf etmek gerekir. Aşık olmak güzel, ancak bu duyguyu devam ettirmek için çaba göstermek önemlidir" dedi. Çayoğlu ise, "Birbirimize değerli hissettirmek önemlidir, aslında bu çok işe yarar" diyerek eşini güldürdü.

Gürel, "Serkan gece çalışıyor, bu yüzden kahvaltı planı yapalım dedik. Ayrıca, arkadaşımızın bebek sahibi olduğu bir dönemde onunla vakit geçirdik ve bu çok keyifliydi" şeklinde konuştu. Çifte çocuk beklentileri hatırlatılınca Özge Gürel ,"Var daha. Kısmet" diye konuştu. Serkan Çayoğlu ise," Özge bilir" cevabını verince Gürel," Çocuk çok seviyoruz ama şuan kendimizi hazır hissetmiyoruz" diyerek durumu toparladı.

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