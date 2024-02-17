Ozan Güven dayak yedi!

Heyecanla beklenen dizi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu", 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve tanıtımlarıyla merak uyandıran dizi, çekimlerinin hızla devam ettiği bir aşamada bile gündemi sarsmayı başardı.

Dizinin tanıtım filmlerinde gösterilen şiddet sahneleri, özellikle kadına yönelik şiddet iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in dönüşüyle büyük bir ilgi uyandırdı. Güven'in, senaryo gereği diğer karakterler tarafından dayak yediği sahneler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bu sahneler, dizinin yayınlanmadan bile büyük bir tartışma yaratmasına neden oldu.





Dizinin konusu ise masum bir delikanlı olan Umut'un (Ekin Koç), babasını kurtarmak için düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşını ele alıyor. Hikayenin merkezindeki bu çarpıcı tema, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi usta isimler bulunuyor.

28 Şubat'tan itibaren Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu", heyecan dolu sahneleri ve usta oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.