Oyun Yeni Çıktı Ama Şu An 2 Milyon Kişi Oynuyor!

Bu ayın başlarında piyasaya sürülen ve büyük bir ilgi gören The Finals, kısa sürede 10 milyon oyuncu sayısına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Tamamen yıkılabilir savaş arenasıyla dikkat çeken bu çok oyunculu aksiyon oyunu, PC, Xbox ve PlayStation platformlarında oyuncular tarafından yoğun ilgi görüyor.

The Finals Anlık Oyuncu Rekoru Kırdı

The Finals, piyasaya çıkışının ilk ayında 10 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Embark Studios tarafından yapılan açıklamada, oyunun bu kadar kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmasının kendileri için hayal bile edilemeyecek bir başarı olduğu belirtildi. PC platformunda Steam üzerinden alınan verilere göre, oyun 250 binden fazla eş zamanlı oyuncu sayısına sahip ve Steam’in en çok oynanan ilk 10 oyunu arasında yer alıyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarındaki oyuncu sayıları ise henüz netlik kazanmamış durumda.

Embark Studios, oyunun deneyimini geliştirmeye ve yeni eklemeler yapmaya devam edeceklerini belirterek, topluluğu şaşırtmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu, The Finals'ın sürekli güncellenecek ve iyileştirilecek bir oyun olduğunu gösteriyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

The Finals’ı oynamak isteyen oyuncular için belirlenen minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 5 1500

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580

Depolama: 15 GB boş alan

Bu sistem gereksinimleri, oyunun orta seviye bilgisayar donanımlarında bile oynanabileceğini gösteriyor. The Finals, oyun dünyasında hızla yükselen popülaritesiyle dikkat çeken bir yapım olarak oyuncuların gözdesi haline gelmiş durumda.