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Otomobilseverler Volkswagen T-ROC fiyatlarını daha önce böyle görmedi! Etiketler dibi gördü!

Volkswagen T-ROC, Avrupa'nın en popüler SUV modellerinden biri olma özelliği taşıyor. Şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla tüketicilerin ilgisini çekerken, farklı donanım seviyeleri ile de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Otomobilseverler Volkswagen T-ROC fiyatlarını daha önce böyle görmedi! Etiketler dibi gördü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 13:33

Etiketler dibi gördü! Otomobilseverler Volkswagen T-ROC fiyatlarını daha önce böyle görmedi-  Sıfır otomobil pazarının ilgi odağı Volkswagen T-ROC, Avrupa'nın en çok satılan SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem şık tasarımı hem de sunduğu özellikleriyle tüketicileri etkisi altına alan Volkswagen T-ROC'un fiyatları da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Volkswagen T-ROC'un Farklı Donanım Paketleri ve Fiyatları

Türkiye'de üç farklı donanım paketiyle sunulan Volkswagen T-ROC, satış performansıyla beğeni topluyor. Fakat daha geniş bir donanım yelpazesi sunsa, muhtemelen daha fazla talep görecekti. Ayrıca, araç manuel vitese sahip değil. Manuel vites seçeneği sunulsa, tüketiciler daha uygun fiyatlarla araca erişebilme imkanına sahip olabilirlerdi.

Güncel olarak ülkemizde 150 beygir gücünde 1.5 litrelik TSI benzinli motor ve DSG otomatik şanzımanla sunulan T-ROC'un en düşük donanım paketi olan "Life"ın fiyatı 1.472.200 TL olarak görünüyor. İşte, T-ROC'un farklı donanım seviyeleri ve fiyatları:

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life: ₺1.472.200
  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style: ₺1.614.600
  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: ₺1.765.200

T-ROC'un fiyatları, sunulan donanım paketleri ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, çeşitli kullanıcı tercihlerine uygun seçenekler sunuyor. T-ROC, sürücülere modern tasarımı ve performansı bir arada sunarak cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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