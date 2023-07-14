Otomobilinizi bir çırpıda alın! İş Bankası mest eden müjdeyi duyurdu! 250.000TL hemen kredi fırsatı!

İş Bankası mest eden müjdeyi duyurdu! 250.000TL hemen kredi fırsatı! Otomobilinizi bir çırpıda alın- İş Bankası, ikinci el taşıt alımı yapmak isteyen müşterilere düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Banka tarafından yapılan kampanya duyurusuna göre, mobil bankacılık üzerinden başvuru yapacak olan müşterilere kredi anında verilecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte ikinci el araç fiyatlarının düşmesi beklenirken, İş Bankası da bu duruma uygun olarak düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Özel bankalardaki yüksek faiz oranlarına alternatif olarak sunulan bu kampanya, müşterilere düşük faiz ve kolay ödeme seçenekleri sunuyor. Başvuruların mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilmesi, müşterilere hızlı ve pratik bir başvuru süreci sağlıyor.

Kampanya kapsamında, İş Bankası müşterilerine 250.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuyor. Araç fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde, bu nakit desteğiyle vatandaşlar istedikleri aracı daha önce değer kazanmadan satın alma imkanına sahip oluyorlar. Müşteriler, bu nakit desteğiyle ikinci el araç alımlarını kolayca gerçekleştirebiliyorlar.

İş Bankası'nın sunduğu taşıt kredisi, 48 aya kadar vade seçeneğiyle sunuluyor. Kredi faiz oranı ise yüzde 2,99 olarak belirlenmiş durumda. Bu kredi için aylık ödeme tutarı ise 10.184 TL olarak hesaplanıyor.

İkinci el taşıtlar için sunulan kredi miktarı, aracın kasko değerine bağlı olarak belirlenmektedir. Kasko değerine göre azami oranlar uygulanmakta olup, farklı aralıklarda değişmektedir. Bu oranlar şu şekildedir:

0-400.000 TL aralığındaki araçlar için azami %70'i,

400.000,01-800.000 TL aralığındaki araçlar için azami %50'si,

800.000,01-1.200.000 TL aralığındaki araçlar için azami %30'u,

1.200.000,01-2.000.000 TL aralığındaki araçlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullanılabilmektedir.

İş Bankası'nın sunduğu taşıt kredisi faiz oranları kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için müşteriler bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Bu kampanya, ikinci el araç almak isteyen müşterilere uygun ödeme koşulları ve düşük faiz avantajı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.