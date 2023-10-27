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Otomobili olanlar bu sefer seviniyor: Bu gece 00.00'ı bekleyin! Benzine indirim var! İşte benzin motorin LGP otogaz LT fiyatı

Araç sahiplerini sevindirecek bir haber: Akaryakıt fiyatlarına son dakika indirimi açıklandı! İşte güncel benzin, motorin, LPG, otogaz ve LT fiyatları:

Otomobili olanlar bu sefer seviniyor: Bu gece 00.00'ı bekleyin! Benzine indirim var! İşte benzin motorin LGP otogaz LT fiyatı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 17:30

İsrail ve Filistin arasında patlak veren savaş ve bölgedeki artan gerilimler, Brent petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. Ancak ABD Merkez Bankası FED'in açıklamaları ve bölgedeki tansiyonun düşmesi, Brent petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Dış piyasada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak iç piyasada dolar kurundaki rekor yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Hem benzin hem de motorin fiyatlarına zam gelmişti ve bu durum sürücüler için mali bir yük anlamına geliyordu. Ancak Brent petrol fiyatlarının 92 dolardan 82 dolara sert bir düşüş yaşamasıyla beklenen ilk indirim haberi geldi ve bu indirim motorine yapıldı.

Motorine Son Dakika İndirimi

Motorinin litre fiyatına 28 Ekim 2023 Cuma günü saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere 1.51 TL indirim yapılacağı açıklandı. Bu indirim, sürücüler için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ekim ayında motorinin litre fiyatına 2 lira 92 kuruşluk bir indirim yapılmış, ancak bu indirimin ardından bölgedeki savaş gerilimi nedeniyle 17 Ekim'de 2 lira 25 kuruş zam gelmişti. Şimdi ise 1.51 TL'lik bir indirimle motorinin litresi tekrar 38 - 38.50 TL aralığına çekilmiş olacak.

Diğer Akaryakıt Türleri

Sektör temsilcileri motorine indirim açıklarken, benzin ve LPG otogaz fiyatlarına henüz bir indirim haberi gelmedi. Bu konuda gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Motorin fiyatlarındaki bu indirim sürücülere nefes aldıracak gibi görünüyor. Akaryakıt fiyatlarının seyrini dikkatle takip etmek, araç sahipleri için önemli bir mali konu olmaya devam ediyor.

Brent Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak şekillenir. İsrail ve Filistin arasındaki savaş ve bölgedeki gerilimler, Brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açtı.

Ancak, ABD Merkez Bankası FED tarafından yapılan açıklamalar ve bölgedeki tansiyonun düşmesi, Brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesine katkı sağladı. Bu da akaryakıt fiyatlarına bir nebze olsun nefes aldırdı.

Dolar Kuru ve İç Piyasa

Dış piyasada yaşanan gelişmelerin yanı sıra iç piyasada dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Dolar kuru, akaryakıtın ithalat maliyetini artırarak fiyatların yükselmesine sebep oldu.

Bu nedenle, hem Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem de dolar kuru, akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu durum, araç sahiplerinin ve işletmelerin yakından takip ettiği bir mali konu haline geldi.

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