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Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dakika açıklamasında 2. el araç piyasasında büyük düzenlemeler yapacaklarını duyurdu.

Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları...
Yayın Tarihi : 2023-06-21 17:11

Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları... Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme-  Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dakika açıklamasında 2. el araç piyasasında büyük düzenlemeler yapacaklarını duyurdu. TBMM'de yaptığı açıklamada, internet üzerinden satılan ikinci el araçların fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını aşamayacağını belirten Bakan Bolat, bu konuda online ilan platformları ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Bakan, fiyatların en geç 2 ay içinde dengeye oturacağını ve denge sağlanamaması durumunda ise yeni tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Etkisini görmemiz çok uzun sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelemeyi göreceğiz. Ancak denge sağlanamazsa ilave tedbirler alırız" şeklinde konuştu.

2.el araçların sıfır araç fiyatlarını nasıl geçtiği konusuna da değinen Bakan Bolat, sürecin pandemi döneminde başladığını ve çip kriziyle birlikte sıfır araçlarda tedarik sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Halen piyasada sıfır araç bulunmadığını belirten Bakan, sıfır araç almak isteyenlerin isimlerini yazdırarak araçlarına en az 5-6 ay sonra kavuşabildiklerini dile getirdi. Sıfır araç bulunmaması nedeniyle vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesinin fiyatların hızlı bir şekilde artmasına sebep olduğunu söyledi.

Düzenlemenin yürürlüğe ne zaman gireceği henüz netlik kazanmamış olsa da Temmuz ayı öncesinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Düzenlemenin ise bir araç satılacaksa, o aracın güncel fiyat listesinin tavan fiyat olarak belirlenmesi ve ilanlarda bu fiyatın üzerine çıkılmaması şeklinde olacağı öngörülüyor. 

Bu düzenleme ile birlikte 2. el araç piyasasında fiyatların kontrol altına alınması ve vatandaşların daha adil bir şekilde araç satın alabilmesi hedeflenmektedir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu önlemle birlikte piyasada denge sağlanacağına ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabileceğine inandığını ifade etti.

 

 

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