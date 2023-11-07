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Otomobilde fiyatlar çakıldı! Yedieminlerde 2. el arabalar satışa çıktı: 212.000 TL'den satılıyor! İşte fiyatları ve UYAP ihale esatış başvuru

Türkiye genelinde yediemin otoparklarında tutulan ikinci el araçların uygun fiyatlarla satışa çıkarıldığı haberi, otomobil almayı düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Otomobilde fiyatlar çakıldı! Yedieminlerde 2. el arabalar satışa çıktı: 212.000 TL'den satılıyor! İşte fiyatları ve UYAP ihale esatış başvuru
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 14:41

UYAP üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, bu hafta içinde yedieminlerde tutulan araçların satışları devam ederken, yeni araçların da satış listesine eklendiği ve uygun fiyatlı ikinci el otomobil satışlarının arttığı bilgisi paylaşıldı. Bu yazımızda, Finans7 olarak yediemin otoparklarında satışa sunulan bazı araçların detaylarına, fiyatlarına ve ihaleye nasıl katılabileceğinize dair ayrıntılı bilgiler vereceğiz.

Yediemin Araç Satışlarında Son Durum

UYAP sistemi üzerinden yapılan duyurular ve yediemin otoparkları, uygun fiyatlı araç arayışında olan vatandaşlar için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu platform, bir yandan devletin tasarrufundaki araçları satışa çıkarırken, diğer yandan vatandaşlara ekonomik çözümler sunuyor.

Satışa Çıkan Araçların Fiyatları ve Özellikleri

İşte yediemin otoparklarında satışa sunulan ve dikkat çeken bazı araçlar ve fiyatları:

  • 2019 Model PEUGEOT 301 Active: 1.5 Bluehdi 100 HP motor gücüne sahip, beyaz renk, dizel yakıtlı ve manuel vitesli bu araç 265 bin TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.

  • 2015 Model CITROEN C-Elysee: 177.936 km'de, beyaz renkli ve dizel yakıtlı bu otomobilin fiyatı 262 bin TL olarak belirlenmiş.

  • 2011 Model VOLKSWAGEN Passat: Mavi renk, manuel vites, dizel yakıtlı ve temiz bir araç olan bu modelin fiyatı 261 bin TL.

  • 2017 Model MITSUBISHI L200 (4x4): Gri renk, manuel vites ve 5 koltuk sayısına sahip bu kamyonetin fiyatı 230 bin TL.

  • 2010 Model FORD Focus: Dizel yakıtlı, gri renk ve manuel vitesli bu aracın fiyatı 295 bin TL.

  • 1997 Model TOFAS-FIAT Kartal: Benzin&LPG yakıt tipine sahip, beyaz renk ve manuel vitesli bu klasiğin fiyatı 70 bin TL.

  • 2008 Model CHEVROLET Captiva: Siyah renk, dizel yakıtlı ve manuel vites özelliğine sahip bu SUV modelin fiyatı 212 bin TL.

Araç Fiyatları ve Piyasa Değerlendirmesi

Peki, bu araçların fiyatları piyasa değerleriyle uyumlu mu? Kullanıcılarımız, aşağıdaki yorum kısmında kendi görüşlerini paylaşabilirler.

İhaleye Başvuru Yöntemleri

Satışa çıkarılan araçlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, UYAP sistemine giriş yaparak veya yediemin otoparklarının resmi sitelerinden güncel ihale ilanlarına ulaşarak başvuru yapabilirler. İhaleye katılmak için gereken adımlar ve şartlar, her ilanın detaylarında belirtilmektedir.

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