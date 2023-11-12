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Otomobil fiyatlarında U dönüşü! Araba almanın şimdi tam zamanı mı? İşte detaylar

Türkiye'deki araç piyasası, son zamanlarda önemli değişimler yaşamakta. Araç fiyatlarındaki artış ve taşıt kredisi faiz oranlarının yükselmesi, vatandaşların araç sahibi olma hayallerini zorlaştırıyor.

Otomobil fiyatlarında U dönüşü! Araba almanın şimdi tam zamanı mı? İşte detaylar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 12:02

Bu durum, vatandaşların araç alımlarını ertelemesine ve dolayısıyla otomobil satış rakamlarında bir düşüşe neden oluyor. Ancak son gelişmeler, araç piyasasında bir normalleşme sürecinin işaretlerini göstermekte.

Araç Fiyatlarındaki Yükseliş ve Vatandaşların Durumu

Araç fiyatlarındaki artış, özellikle taşıt kredisi faiz oranlarının da yükselmesiyle birlikte, vatandaşların araç alımını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu durum, özellikle ikinci el araç piyasasında ciddi dalgalanmalara sebep oluyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Tedbirleri ve Araç Satışlarındaki Düşüş

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ve otomobil yatırımının zorlaştırılması, araç satış rakamlarında gözle görülür bir düşüşe yol açmış durumda. Ancak, yıl sonuna doğru başlayan kampanyalar sayesinde araç fiyatlarında bir düşüş etkisi başlamış gibi görünüyor.

Sıfır ve İkinci El Araç Almak İçin Doğru Zaman mı?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, araç fiyatlarındaki dalgalanma ve normalleşme sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ertemel'e göre, otomobil yatırımı ve kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarılan araç piyasasında, farklı yatırım enstrümanlarına yönelik ilgi artıyor. Mevcut durumda araç fiyatlarında bir normalleşme süreci yaşandığını ve bu durumun yeni fiyatların kabul görmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Araç Fiyatlarında Normalleşme Başladı! Eski Normale Dönülür mü?

Ertemel, şu anki fiyatların normalleşme sürecinin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Yeni yılda, talebin artması ve döviz kuru ile enflasyon gibi faktörlerin etkisiyle fiyatların kabul edilebilir oranda artabileceğini öngörüyor. Bu durum, araç almayı düşünen vatandaşlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olabilir.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel'in açıklamalarından derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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