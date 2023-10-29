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Otomobil almak isteyenler az daha bekleyin! Yüzde 35 düşüş için tarih verildi! Yüzbinlerce araç geliyor

Bakanlık tarafından alınan kararlar, Türkiye'deki araç ticaretini kökten değiştiriyor. Al-satçıların piyasadan çekilmesiyle birlikte, otomobil fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.

Otomobil almak isteyenler az daha bekleyin! Yüzde 35 düşüş için tarih verildi! Yüzbinlerce araç geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 08:50

Yediemin otoparklarında bekleyen 700 bin aracın satışa çıkarılacağı duyuruldu. Bu durum, araç piyasasına girecek 700 bin aracın fiyatlarını daha da aşağı çekecektir. İşte bu önemli gelişmenin tüm detayları:

Araç Almak İsteyenlere Müjdeli Haber!

Araç sahibi olmak isteyenler için sevindirici bir haber var. 700 bin aracın satışa çıkarılmasıyla birlikte araç piyasasında önemli bir değişiklik bekleniyor. Bu araçların piyasada yer alması, otomobil fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüşlere neden olabilir.

700 Bin Araç Piyasaya Girecek!

Araç sahibi olmak isteyenlerin uzun süredir beklediği hacizli araç satışları için tarih verildi. Yediemin otoparklarında uzun yıllar boyunca bekletilen hacizli araçlar artık satışa çıkarılacak. Bu 700 bin aracın, ikinci el otomobil fiyatlarını etkilemesi ve daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmanıza yardımcı olması bekleniyor. Bu araçlar ihale yöntemiyle satılacak ve piyasa fiyatının altında bir fiyatla alıcı bulacak.

Otomobil Piyasasında Fiyatlar Düşüyor!

Alınan kararlar neticesinde otomobil piyasasında uzun süredir hissedilen yüksek fiyatların düşmeye başladığı gözlemlenmektedir. Al-satçıların piyasadan çekilmesi ve yeni araçların piyasaya sürülmesi, sıfır otomobil bolluğuna yol açmıştır. İkinci el otomobil talebindeki azalma, fiyatların da düşmesine katkı sağlamıştır. Bakanlıkların aldığı önlemler ve yapılan düzenlemeler, otomobil piyasasındaki değişimin hızlanmasına yardımcı olmuştur.

Yüzde 35'lik Düşüş Bekleniyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, hacizli araçların satış tarihi olarak 1 Kasım 2023 işaret edildi. Yediemin otoparklarında uzun süredir bekletilen yüksek sayıda aracın bulunduğuna dikkat çekildi. Bu araçların piyasaya girmesiyle birlikte, otomobil fiyatlarında yüzde 30'a varan bir düşüş yaşanması beklenmektedir.

Piyasa Değerinin Altında Satılacak!

Yediemin otoparklarında bulunan 2.2 milyon hacizli araç bulunsa da, şartları sağlayan ve ihale yoluyla satılacak olan araç sayısı yaklaşık olarak 1 milyona denk gelmektedir. İhale yoluyla satılacak olan araçların güncel piyasa değerinin yüzde 10 - 15 daha düşük fiyatlarla satılacağı ifade edilmektedir.

Bu büyük değişim, araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, otomobil piyasasında da olumlu bir etki yaratmaktadır. Otomobil fiyatlarının düşmesiyle birlikte, birçok insanın hayalini kurduğu araca daha kolay bir şekilde sahip olması mümkün olacaktır. Araç alımı düşünenler için bu dönem, avantajlı bir fırsat sunmaktadır.

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