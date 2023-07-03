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Oto galericilerden 2. el arabalar için piyasayı karıştıran açıklama! Eğer böyle giderse...

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında ikinci el araçlarla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Oto galericilerden 2. el arabalar için piyasayı karıştıran açıklama! Eğer böyle giderse...
Yayın Tarihi : 2023-07-03 22:55

Eğer böyle giderse... Oto galericilerden 2. el arabalar için piyasayı karıştıran açıklama- Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında ikinci el araçlarla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu düzenlemeler, otomobil piyasasının gerçek bilenleri olan oto galericilerin beklentilerini değiştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay daha uzatıldı. Bu düzenleme, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı etkin bir önlem olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışları düzenli olarak denetleyecek ve mevzuata aykırılık durumunda idari para cezası uygulayacak. Ayrıca, denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak.

Bakanlık, internet üzerinde yayınlanan ikinci el araç ilanlarında fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla tedbirler alacak. Yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar arasında fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile "6 ay-6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimler devam edecek.

Oto galericilerden 2. el arabalar için piyasayı karıştıran açıklama! Eğer böyle giderse...

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobilin son iki yıldır bir yatırım aracı olarak kullanılmasının sektörde spekülatif alım satımı ciddi anlamda artırdığını belirtti. Bu nedenle, yeni düzenlemelerin spekülatif alımları engelleyeceğini ve otomotiv sektörünün pandemi öncesine dönebileceğini ifade etti.

Ertemel ayrıca, internet üzerinden yapılan satışlarda vergi ödenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araç fiyatını geçen ilanları engelleyen yeni uygulamasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Düzenlemelerle birlikte otomotiv sektöründe beklenen düzeltmenin sağlanacağı ve araç fiyatlarının normal değerlerine ulaşacağı umuluyor. Spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi, sıfır araç sıkıntısının giderilmesi ve talep ile arz arasında denge sağlanmasıyla birlikte piyasanın normale döneceği öngörülüyor.

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