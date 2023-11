Onur Saylak: Alt değiştiriyorum

Saylak, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken özel hayatına, çocukluğuna, babalığına dair de çok özel açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:



"Benim normal kıyafetim Beşiktaş forması"



Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum.

"Aktif bir babayım. Her anlarıyla uğraşıyorum. Küçük beye her sabah süt yapıyorum, 7'de uyanıyorum"



Aktif bir babayım. Her anlarıyla her dertleriyle uğraşıyorum. Yeri geliyor alt değiştiriyordum, bez değiştiriyordum yani, küçük beye her sabah süt yapıyoruz, sabahları oyun oynuyoruz. Sabahları istisnasız 6 buçuk 7'de kalkıyoruz. Oyun grubu var, sabahları gidiyor ve biz her sabah bu seremoniyi gerçekleştiriyoruz. Kızlarla da ne istiyorlarsa, artık 11 buçuk yaşındalar, ne kadar birlikte vakit geçirirsek o kadar iyi, çok mutluyum bu zamanı ayırdığım için onlara...

"İlk aşkımı unutmadım hala bende duruyor"