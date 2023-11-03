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Oldukça iddialı: Suzuki fiyat listesi Kasım 2023: Suzuki Vitara, S-Cross, Swift ve Jimny yeni fiyatlar açıklandı

Otomotiv dünyasında dengeler sürekli değişirken, Japon otomobil üreticisi Suzuki'nin fiyat politikasındaki değişiklikler, otomobil piyasasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

Oldukça iddialı: Suzuki fiyat listesi Kasım 2023: Suzuki Vitara, S-Cross, Swift ve Jimny yeni fiyatlar açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 12:58

Geçtiğimiz ay yaptığı fiyat güncellemesinin ardından, Kasım 2023 itibarıyla yine bir artışa giden Suzuki, müşterilerinin ve sektör takipçilerinin dikkatini çekti. Ekonomik dalgalanmalar ve global çapta yaşanan üretim maliyetlerindeki artışlar, Suzuki’nin fiyat listesindeki bu değişimi kaçınılmaz kıldı. Bu haberimizde, Swift'ten Jimny'ye kadar Suzuki'nin popüler modellerinin yeni fiyatlarını ve bu araçların öne çıkan özelliklerini detaylandıracağız.

Suzuki Kasım Ayı Fiyat Listesi

Suzuki Swift: Markanın en popüler ve ulaşılabilir modellerinden biri olan Swift, yenilikçi tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeker. 1.2 litrelik MHEV motor seçeneği, çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor. 1 milyon 58 bin TL'den başlayan fiyatlarla, Suzuki Swift kasım ayında da tercih edilen bir model olmaya aday.

Suzuki Vitara: SUV segmentinin güçlü oyuncularından Vitara, 1.4 litrelik MHEV motoru ile performans ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. 1 milyon 324 bin TL'den başlayan fiyatlar, özellikle şehir içi ve şehir dışı kullanımda ideal bir denge kuruyor.

Suzuki S-Cross: Crossover segmentinde yer alan S-Cross, geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesi ile öne çıkıyor. 1.4 MHEV motor seçeneği, Suzuki'nin hibrit teknolojisiyle uyumlu çalışarak etkileyici bir sürüş performansı sağlıyor. 1 milyon 404 bin TL’den başlayan fiyatlarla, fonksiyonellik ve estetiği bir arada arayanlar için ideal bir seçenek.

Suzuki Jimny: Off-road tutkunlarının vazgeçilmezi Jimny, 1.5 litrelik motoru ve Allgrip 4x4 sürüş sistemi ile her türlü arazide kendini kanıtlıyor. 1 milyon 684 bin TL'den başlayan fiyatlar, macera ruhunu şehir hayatıyla birleştirmek isteyenlere hitap ediyor.

Piyasa Değerlendirmesi ve Müşteri Tepkileri

Kasım ayında yaşanan fiyat artışı, özellikle otomotiv sektörünü ve ekonomik dalgalanmaları yakından takip eden tüketiciler tarafından merakla karşılandı. Suzuki’nin sadık müşteri kitlesi, markanın kalitesine ve sunduğu teknolojik özelliklere duyduğu güvenle, fiyat artışını anlayışla karşılasa da, yeni alıcılar için bu durum tereddüt yaratabilir. Ancak Suzuki, yenilikçi hibrit motor teknolojisi, dayanıklılığı ve kullanıcı dostu araç içi özellikleri ile her zaman olduğu gibi müşteri memnuniyetini önceliklendiriyor.

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/

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