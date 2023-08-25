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Oldu bitti netleşti! Emeklilerin kök maaşına zam müjdesi! İşte gelen rakam!

Usta ekonomist Muhammet Bayram, son dakika açıklamasında emekli maaşları ve hakem heyeti sürecine ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Oldu bitti netleşti! Emeklilerin kök maaşına zam müjdesi! İşte gelen rakam!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 16:40

Emeklilerin kök maaşına zam müjdesi! Oldu bitti netleşti! İşte gelen rakam- Usta ekonomist Muhammet Bayram, son dakika açıklamasında emekli maaşları ve hakem heyeti sürecine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Bayram, geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan emekli maaşı artışı açıklamalarının ardından geniş kapsamlı bir düzenlemenin hazırlığında olunduğunu belirtti.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Zam Talebi

Bayram, maaşlara yapılacak olan ara zammın da altını çizdi. En düşük emekli maaşının 7,500 TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Bayram, bu maaşın artırılması ve kök maaşın yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bayram gelecek zam beklentisini de paylaşarak en düşük emekli maaşının 10,000 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

Memur Zammı ve Hakem Heyeti Kararı

Bayram'a göre memurların zam oranı, hakem heyetinin alacağı karara bağlı. Devletin gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 15 zam teklif ettiğini belirten Bayram, yüksek enflasyon nedeniyle bu oranın yüzde 40'ı aşabileceğini dile getirdi. Bayram, hakem heyetinin enflasyon oranında bir zam kararı alabileceğini öngördü.

Hakem Heyeti Toplantısı Yaklaşıyor

Edinilen bilgilere göre, Memur-Sen sendikası hakem heyetine başvuruda bulundu. Başvurunun ardından hakem heyetinin 31 Ağustos tarihinde toplanarak zam kararını vereceği belirtiliyor. Memur maaşlarındaki bu gelişme, memurlar ve emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Muhammet Bayram'ın bu açıklamaları, emeklilerin ve memurların maaşlarına yönelik gelecek dönemdeki değişiklikleri yakından takip ettiği bir süreçte önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.

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