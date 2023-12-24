Olacak İş Değil: TRT Dizisi İsim Değiştirdi!

TRT için çekilen dizinin adı başlamadan değişti. İzleyiciler dizide hangi ismin kullanılacağını şaşırdı.

Olacak İş Değil: TRT Dizisi İsim Değiştirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2023 10:40

TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Ağlayan Gelin dizisinin adı, yapımcı Bozdağ Film tarafından Bir Sevdadır olarak değiştirildi. Bu yeni dizide, Gönül Dağı dizisinden tanıdığımız başarılı oyuncu Sude Zülal Güler başrolde yer alıyor. Yıldız Aşanboğa'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, farklı hayatlar yaşayan iki karakterin kesişen kaderlerini merkeze alıyor. Dizinin sloganı "Hayat futbola benzer" olup, hikâye futbolcu Yasin ve hayatı boyunca farklı bir dünyada yaşamış olan Yeşil'in etrafında dönüyor. Bu iki karakterin hayatları, tesadüfi bir buluşma ile kesişiyor ve bu buluşma, onların kaderlerini değiştiriyor.

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Bir Sevdadır'da, Sude Zülal Güler ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yanı sıra Ekin Mert Daymaz, Ekin Aksoy, Sinan Tuzcu gibi isimler de yer alıyor. Dizi, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sude Zülal Güler'in Yeşil karakterini, Feyyaz Şerifoğlu'nun ise Yasin karakterini canlandırdığı dizide, Ekin Mert Daymaz (Tufan), Ekin Aksoy (Menevşe), Sinan Tuzcu (İshak Ali), Sinem Uslu (Gülender), Doğukan Polat (Ünal) gibi karakterler de hikâyeyi zenginleştiriyor.

Bir Sevdadır Oyuncu Kadrosu

Dizi ayrıca, Merve Şeyma Zengin (Ayça), Meral Çetinkaya (Boncuk Nine), Hakan Karsak (Engin), Yağmur Başkurt (Rukiye) gibi isimlerin yanı sıra Bala Atabek (Cemile), Ahmet Yenilmez (Rıza Dayı), Muhammed Cangören (Cenap Ağa), Nilüfer Kılıçarslan (Hasret), Atlas Önel (Ersin) gibi oyuncuları da barındırıyor. Bir Sevdadır'ın öyküsü, dram ve romantizmin harmanlandığı bir yapım olarak öne çıkıyor. Farklı hayat hikâyelerine sahip insanların yollarının kesişmesi ve bu kesişmenin getirdiği duygusal değişimler, izleyicilere etkileyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Bu yeni dizi, Türk televizyonlarında seyirciyle buluşmayı bekleyen heyecan verici bir yapım olarak dikkat çekiyor.

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