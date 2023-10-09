Okullarda göbek attıran tatil kararı geldi! MEB flaş duyurusu herkes tarafından bekleniyordu

MEB flaş duyurusu herkes tarafından bekleniyordu! Okullarda göbek attıran tatil kararı geldi- Okullarda öğrencileri ve velileri sevindiren tatil kararı nihayet açıklandı. Bilindiği üzere, Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil modeli, Türkiye'de de uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Ancak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde yaptığı açıklamanın ardından, Cuma gününün resmi tatil olabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Ne var ki, her iki düzenleme de bugüne kadar hayata geçirilmemişti.

MEB'nin son dakika açıklamasını merakla beklerken, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbey, öğretmenlerin grev tarihini kamuoyuna duyurdu. Özbey, "15 Eylül ve 15 Ekim aylarında aldığımız maaşlarımızı aldığımızda, maaş kadrolarımızla birlikte sahalara çıkacağız. Kasım ayı içinde bölgesel eylemler düzenleme planlarımız bulunuyor. Van, Tekirdağ, Aydın, Ordu, Kocaeli, Konya gibi şehirlerde eylemler gerçekleştireceğiz. Son olarak 24 Kasım'da, 'Dünyada başöğretmen unvanına sahip tek lider Mustafa Kemal'e atıfta bulunarak başöğretmenimizi saygıyla anıyoruz. Göstermelik kutlamalara katılmayacağız. Hakkımızı aramak için iş bırakma eylemi yapacağız.' şeklinde açıklamada bulundu. Bu sebeple, 24 Kasım'da öğretmenler okullara gitmeyecek ve Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecekler.

Peki, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte güncel takvim:

Dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024

Dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

Dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

MEB'in bu tatil düzenlemeleriyle ilgili son dakika duyurularını ve güncellemelerini takip etmeye devam edelim. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için eğitim takvimi oldukça önemlidir ve bu takvime göre planlamalar yapılır. Son dakika değişikliklerine karşı dikkatli olmak her zaman önemlidir.

Dönem ara tatili olan 13-17 Kasım 2023 tarihleri, öğrencilerin nefes almasına ve yeni döneme hazırlık yapmasına fırsat tanırken, yarıyıl tatili olan 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri ise uzun bir dinlenme dönemini işaret eder. Öğrenciler bu tatil sürecini aileleriyle geçirme, dinlenme ve kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Dönem başlangıcı olan 5 Şubat 2024 tarihi ise yeni dönemin başladığı günü simgeler. Öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli bu dönemde yeni müfredat ve ders programlarına odaklanırken, aynı zamanda öğrenciler için sınav hazırlıkları da önem kazanır.

Dönem ara tatili olan 8-12 Nisan 2024 tarihleri, öğrencilere son dönemdeki bilgileri pekiştirme fırsatı sunar. Bu tatil, özellikle sınav öncesi hazırlık yapmak isteyen öğrenciler için önemlidir.

Eğitim öğretim yılının kapanış tarihi olan 14 Haziran 2024 ise öğrencilerin yaz tatiline giriş yapacakları günü işaret eder. Bu tarih itibariyle öğrenciler, uzun bir yaz tatili dönemine girmiş olurlar.