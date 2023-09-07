Okul Destek Sürprizi için Hemen SMS Atmanız Gerekiyor! Bedavaya Gelecek

QNB Finansbank tarafından düzenlenen kampanya kapsamında tek SMS'ye okul masrafları karşılanacak. QNB Finansbank okul sürprizi adı altında başlatılan kampanyadan faydalanmak için OKUL yazıp 2273'e SMS göndermek yeterli olacak. Okullar açılmak üzere. Hanede okuyan çocuğu bulunan ebeveyn bu sene kat ve kat artan okul masraflarını nasıl karşılayacağını düşünmekte. Qnb Finansbank ise velinin okul masraflarını karşılamak adına yeni bir kampanya düzenledi.

Qnb Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında sadece eğitim harcamalarında belirli bir miktar hediye para kazanma imkanı sunmakta. Kırtasiye masraflarının başını alıp ilerlediği bu günümüzde sadece eğitim harcamalarına özel olarak başlatılan kampanyalar vatandaşların cebine yarayacağa benziyor. Kırtasiye ve okul için giyim harcaması yapacak olan veliler Finansbank'ın düzenlediği kampanya sayesinde bütçesine katkı sağlayabilecek iken Çocukların okul uyum süreci boyunca da destek olacağa benziyor. Finansbank'ın resmi internet sitesinde açıklanan bilgilere göre 600 TL hediye ödeme yapılacağı bilgilere mevcut.

CardFinans ve QNB First Kredi kartına sahip vatandaşın 30 Eylül'e kadar her ₺400'lik alışverişine ₺40 para puan hediye edileceği bildirilirken bu para puanların 600 TL'ye kadar kazanılabileceği de belirtiliyor. 30 Eylül'e kadar geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak için ise qnb Finansbank müşterisi olmanız gerekiyor. Banka ile anlaşması olan bütün iş yerlerinde kazanılan para puanlar farklı tüm harcamalar için kullanılabilmektedir. Bu hediye puanları kullanarak ücretsiz ya da indirimli alışveriş yapma imkanına sahip olacaksınız.

Konu ile alakalı bankadan yapılan açıklama şu şekilde;

Kampanyaya, bankamızda kayıtlı olan cep telefonunuzdan harcama yapmadan önce OKUL yazıp 2273’e SMS göndererek, Çağrı Merkezimizden, ATM'lerimizden ya da QNB Mobil'den kayıt olabilirsiniz. 2273’e gönderilecek her SMS, operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir.

Kampanya kapsamında kazanılan ParaPuan’lar kampanyaya dâhil olunan bireysel kredi kartına harcama anında yüklenecek olup, 31 Ekim 2023'ye kadar kullanılabilecektir.

Bir müşteri kampanyadan farklı CardFinans ve QNB First bireysel kredi kartları ile yararlanabilecek olup, tüm bu kartları ile toplamda en fazla 600 TL değerinde ParaPuan kazanabilecektir.

QNB Finansbank hediye para puan kampanyasına dahil olmak içinQNB müşterisi olmak gerekiyor. Qnb Finansbank müşterisi olanlar için bankaya kayıtlı olan cep telefonu numaranızdan harcama yapmadan önce okul yazıp 22-73'e SMS göndermeniz gerekmektedir. Banka müşterisi olmayan birey ise yeni müşteri ol seçeneğinden 30 Eylül'e kadar başvurusunu onaylatıp kredi kartı onayı da alması gerekmektedir