Advert

Okkalı gelen faturalar tarih oluyor: Yüksek fatura derdine yeni çözüm! Artık yüzde 50 daha ucuz ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelere yönelik çeşitli destek programları sunarak, bu ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Okkalı gelen faturalar tarih oluyor: Yüksek fatura derdine yeni çözüm! Artık yüzde 50 daha ucuz ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 08:56

Son dönemde elektrik, su ve doğalgaz gibi temel fatura ödemelerindeki artışlar, birçok kişiyi zor durumda bırakırken, bakanlık bu zorlukları hafifletmek için özel bir elektrik faturası desteği programı başlatmıştır.

Elektrik Faturası Desteği Programının Detayları

Bu program, düşük gelirli ailelerin elektrik faturası ödemelerinde yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Program kapsamında, belirli şartları karşılayan vatandaşlar, PTT şubeleri üzerinden destek ödemelerini alabileceklerdir.

Elektrik Faturası Desteği Miktarları ve Başvuru Koşulları

Destek Miktarları ve Hane Büyüklüğüne Göre Değişimi

Bu destek programı, hane içindeki kişi sayısına bağlı olarak değişik miktarlarda yardım sağlamaktadır. Örneğin, dört kişilik haneler aylık 125 kilovatsaat tüketim için 216,82 TL, beş veya daha fazla kişilik haneler ise aylık 150 kilovatsaat tüketim için 260,19 TL destek alabileceklerdir.

Başvuru Süreci ve İşleyişi

Elektrik faturası desteğine başvurmak isteyen bireyler, bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler. Başvurular, yetkili kişiler tarafından incelendikten sonra sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilir. Başvuru süreci hakkında bilgi almak için e-devlet platformu kullanılabilir.

Temel Yaşam Giderlerine Destek ve Diğer Yardım Programları

Elektrik Faturası Desteği Programının Amacı

Bu programın ana hedefi, düşük gelirli vatandaşların elektrik faturası ödemelerini düzenli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak ve temel yaşam giderlerine destek olmaktır. Program, özellikle maddi zorluklarla karşılaşan vatandaşlar için büyük bir rahatlama kaynağı oluşturmaktadır.

Benzer Haberler
Benzin ve dizel fiyatları silbaştan değişti! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve dizel litre fiyatları kaç para oldu Benzin ve dizel fiyatları silbaştan değişti! İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve dizel litre fiyatları kaç para oldu
Emekliye saz çalıp oynatan haber: Bir ikramiye daha geliyor! Cüzdanlar şenlenecek! Emekliye saz çalıp oynatan haber: Bir ikramiye daha geliyor! Cüzdanlar şenlenecek!
Kandilli Rasathanesi İstanbul için kara haberi verdi: En son 720 yıl önce olmuştu! Çok kuvvetli geliyor Kandilli Rasathanesi İstanbul için kara haberi verdi: En son 720 yıl önce olmuştu! Çok kuvvetli geliyor
Bugün hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık TC kimlik numarası üzerinden hesaplara 5.097 TL yatırdı! Bugün hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık TC kimlik numarası üzerinden hesaplara 5.097 TL yatırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o iller için kararını verdi: Gece yarısı aceleyle imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan o iller için kararını verdi: Gece yarısı aceleyle imzalandı
İnşaat demiri fiyatları patladı: Demirin ton fiyatı kaç para oldu rekor üzerine rekor İnşaat demiri fiyatları patladı: Demirin ton fiyatı kaç para oldu rekor üzerine rekor
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...