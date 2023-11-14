Okkalı gelen faturalar tarih oluyor: Yüksek fatura derdine yeni çözüm! Artık yüzde 50 daha ucuz ödenecek

Son dönemde elektrik, su ve doğalgaz gibi temel fatura ödemelerindeki artışlar, birçok kişiyi zor durumda bırakırken, bakanlık bu zorlukları hafifletmek için özel bir elektrik faturası desteği programı başlatmıştır.

Elektrik Faturası Desteği Programının Detayları

Bu program, düşük gelirli ailelerin elektrik faturası ödemelerinde yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Program kapsamında, belirli şartları karşılayan vatandaşlar, PTT şubeleri üzerinden destek ödemelerini alabileceklerdir.

Elektrik Faturası Desteği Miktarları ve Başvuru Koşulları

Destek Miktarları ve Hane Büyüklüğüne Göre Değişimi

Bu destek programı, hane içindeki kişi sayısına bağlı olarak değişik miktarlarda yardım sağlamaktadır. Örneğin, dört kişilik haneler aylık 125 kilovatsaat tüketim için 216,82 TL, beş veya daha fazla kişilik haneler ise aylık 150 kilovatsaat tüketim için 260,19 TL destek alabileceklerdir.

Başvuru Süreci ve İşleyişi

Elektrik faturası desteğine başvurmak isteyen bireyler, bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler. Başvurular, yetkili kişiler tarafından incelendikten sonra sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilir. Başvuru süreci hakkında bilgi almak için e-devlet platformu kullanılabilir.

Temel Yaşam Giderlerine Destek ve Diğer Yardım Programları

Elektrik Faturası Desteği Programının Amacı

Bu programın ana hedefi, düşük gelirli vatandaşların elektrik faturası ödemelerini düzenli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak ve temel yaşam giderlerine destek olmaktır. Program, özellikle maddi zorluklarla karşılaşan vatandaşlar için büyük bir rahatlama kaynağı oluşturmaktadır.