Öğrencinin eğitim hayatını ışıklarda tutacak destek! 3.000 TL 2 Güne Hesaplarda

Okulların açıldığı şu dönemde velilerin en mustarip olduğu konu öğrencilerin okul gereksinimleri olmakta iken hayat pahalılığı karşısında her ürün ve hizmet geçtiğimiz seneye göre kat be kat artmış gözüküyor. Bu kapsamda devlet bir çok ödeme sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra belediyeler de öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor. Her belediye gün gün destek ödemesi açıklaması yaparken, geçtiğimiz gün açıklaması yapılan destek ödemesi kapsamında 3.000 TL'ye varan nakit destek belediye tarafından sağlanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan destekte her ay 500 TL ödeme yapılacak. Hak sahibi olabilmek için bir kaç şartın bulunduğu destek ödemesi başvuruları başladı. Öğrenciye 500 TL aylık destek ödemesi ile alakalı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay; “Büyük Türkiye’yi inşa edecek yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize desteğimizi 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyoruz. Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri ‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Başvuruları başlayan ve 8 ay süreyle verilecek eğitim desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. Sınıf LGS’de binde birlik dilimde olan öğrencileri ilgilendiren destek ödemelerinden bu özel şartları taşıyan öğrenciler faydalanabiliyor. Eğitim masraflarının karşılanmasında önemli rol oynayan bu destek ödemesi, kırtasiye malzemeleri gibi temel ihtiyaçları karşılamak amacını güderken, öğrencinin eğitim hayatına daha adapte olunmasını sağlıyor. Belediyenin sunduğu bu destek ödemesinden faydalanmak için başvurular belediyenin hizmet noktalarına veya web sitesine başvurmak şartıyla tamamlanabiliyor.

Konya belediyesi'nin sunduğu bu hizmetten faydalanabilmek için başvuru sonrasında, süreç 1 2 gün içinde tamamlanıyor. Ve hak sahibi olan öğrencinin hesabına otomatik olarak yatırılıyor. Konya Belediyesinin sunduğu bu hizmete eş olarak bir çok destek ödemesi belediyeler tarafından sunulmaktadır. Siz de bağlı bulunduğunuz belediyenin destek ödemesi programı olup olmadığını en yakın hizmet noktasına giderek öğrenebilirsiniz.