Öğrencilere tam 240 gün süresince geri ödemesiz 1.250 TL burs müjdesi geldi!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine 8 ay süreli 1.250 lira geri ödemesiz burs sağlama kararı aldığını duyurdu. Bu büyük fırsatla ilgili detayları inceleyelim.

Burs Fırsatı: Üniversite Öğrencileri İçin 1.250 TL Geri Ödemesiz Burs!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son duyurusuna göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için sunulan burs, 8 ay süresince her ay 1.250 TL'lik ödeme içermektedir. Bu bursun başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Burs Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden online olarak başvurularını tamamlamalıdır. Başvuruların alınacağı tarihler 20-31 Ekim 2023 arasındadır. Başvuruların kabul edilmesinin ardından doğrulama süreçleri başlayacak ve sonuçlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli'ne uygun olarak değerlendirilecektir.

Kimler Başvuramaz?

Burs başvurusu yaparken dikkate almanız gereken bazı önemli kriterler bulunmaktadır. İşte bu kriterler:

En az asgari ücret düzeyinde gelire sahip olan veya sürekli bir işte çalışan öğrenciler, Polis Akademisi öğrencileri, Ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler, Bir önceki eğitim yılında bursu kesilen başarısız öğrenciler.

Önemli Not: Burs Başvuru Sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere burs verilmeyeceğini belirtmektedir. Burs başvuru sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacaktır. Bu nedenle başvurularınızı titizlikle takip etmekte fayda var.