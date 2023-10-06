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Ofis çalışanları büyük tehlike altında! Sürekli oturarak çalışanlar bu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya

Uzun süre oturmanın, kalpten diyabete, sırt ağrılarından kansere kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği belirtiliyor. Ofis çalışanları uzun süre oturarak çalıştıkları için bu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Ofis çalışanları büyük tehlike altında! Sürekli oturarak çalışanlar bu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 09:14

Günümüzde birçok meslek, çalışanları saatlerce masa başında oturmaya zorluyor. Ancak bu alışkanlık vücudumuza ne gibi zararlar veriyor?

Kalp Sağlığınızı Tehlikeye Atabilir

Bir araştırmada, oturarak çalışan sürücülerle ayakta çalışan kondüktörler karşılaştırıldı. İki grup da benzer yaşam tarzlarına sahip olmasına rağmen, oturanların kalp hastalığına yakalanma olasılığı diğer gruba göre iki kat daha fazlaydı.

Ömrünüzü Kısaltabilir

Oturarak geçirilen uzun saatler, ömrünüzü kısaltabilir. Günde sadece birkaç saat spor yapmak bile bu etkiyi tamamen ortadan kaldırmaz.

Beyin Sağlığı Üzerinde Olumsuz Etkiler

Sürekli oturmanın, demans riskini artırdığı belirtiliyor. Ayrıca diyabet, felç ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskini de artırabilir.

Egzersizin Etkisini Azaltır

Düzenli spor yapmanıza rağmen, uzun süre oturmak egzersizin faydalarını sınırlar. Özellikle spor sonrası dinlenmek yerine hareket etmek daha faydalıdır.

Diyabet Riskini Artırır

Oturarak geçirilen zaman, diyabet riskini artırabilir. Oturmanın, insülin hormonunun vücutta nasıl işlediği üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

DVT Tehlikesi

Derin ven trombozu (DVT), özellikle uzun süre hareketsiz kaldığınızda bacağınızda oluşabilecek bir pıhtıdır. Bu pıhtı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kilo Problemleri

Televizyon veya bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, kilo almanıza neden olabilir. Fiziksel aktivitenin azalması, kilo alımını hızlandırabilir.

Ruh Sağlığınızı Etkileyebilir

Uzun süre oturarak tek başına vakit geçirmek, anksiyete sorunlarını tetikleyebilir. Ekran başında geçirilen zamanın uykuya olan etkisi de bu durumu kötüleştirebilir.

Sırt ve Omurga Sorunları

Oturmanın, sırt ve omurga üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Özellikle ergonomik olmayan sandalyelerde uzun süre oturmak, sırt ağrılarına neden olabilir.

Kas ve Kemik Zayıflığı

Hareketsiz yaşam, kas ve kemik zayıflığına yol açabilir. Uzun süre oturmanın, osteoporoz riskini artırdığı bilinmektedir.

Kanser Riski

Kanser riski, sürekli oturarak geçirilen zamanla doğru orantılı olarak artabilir. Özellikle kolon ve akciğer kanseri riski bu durumda yüksektir.

Oturma Alışkanlığınızı Değiştirin

Gün boyunca daha fazla hareket edin. Ayakta çalışabileceğiniz bir masa veya koşu bandı masası edinin. Her yarım saatte bir ayağa kalkarak gerinme hareketleri yapın.

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